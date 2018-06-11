Мінфін США розширив санкції щодо РФ

Міністерство фінансів Сполучених Штатів розширило список юридичних та фізичних російських осіб, на яких поширюються санкції США. Про це в понеділок, 11 червня, повідомила прес-служба американського мінфіну. Згідно з повідомленням на офіційному сайті відомства, причиною такого кроку стала співпраця низки російських установ, підприємств та організацій з Федеральною службою безпеки (ФСБ) РФ. Останню, своєю чергою, США підозрюють у причетності до кібератак.

До оновленого санкційного списку через співпрацю з ФСБ потрапила зокрема компанія Digital Security, що спеціалізується на аналізі захищеності цифрових систем та дослідженнях у галузі інформаційної безпеки, а також компанія ERPScan, яка з серпня 2016 року належить Digital Security. До переліку додалося ще одне дочірнє підприємство Digital Security - компанія Embedi. Товариство їм склав Науково-дослідний інститут КВАНТ. Цьому НДІ американці так само закидають тісну співпрацю з ФСБ у технічній сфері.

Серед нових фігурантів американського санкційного списку і ТОВ "Дайвтехносервис", що спеціалізується на розробці та виготовленні всіх видів водолазного спорядження. Ця компанія так само співпрацювала з ФСБ, стверджують у мінфіні США. Активи цих компаній у США буде заморожено.

Щодо фізичних осіб, то до переліку додалося троє менеджерів компанії "ДайвтехносервиТрамп подовжив дію санкцій проти ФСБ та ГРУ через кібератакис" - Олександр Трібун, Олег Чіріков та Володимир Каганський.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп 27 березня подовжив на рік дію санкцій щодо Росії через кібератаки.