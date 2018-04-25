 Міноборони ФРН підвищує пріоритет захисту країни і союзників по НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2018
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Новини

Міноборони ФРН підвищує пріоритет захисту країни і союзників по НАТО

Бундесвер вперше з часів падіння "Залізної завіси" зосередиться на обороні Німеччини і захисті союзників по НАТО.

Фокус в завданнях Бундесверу зміститься з закордонних місій на оборону самої ФРН

Фокус в завданнях Бундесверу зміститься з закордонних місій на оборону самої ФРН

Міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) має намір відмовитися від зосередження Бундесверу на участі в міжнародних миротворчих місіях, як це було в останні десятиліття. У проекті нової "Концепції Бундесверу" основними завданнями поруч із закордонними місіями збройних сил Німеччини "з однаковим рівнем пріоритетності" названо національну оборону і захист союзників по НАТО. Про це в п'ятницю, 4 травня, повідомили в міноборони ФРН. 

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Урсула фон дер Ляєн вимагає збільшити фінансування Бундесверу на 12 мільярдів євро впродовж трьох років, однак мінфін передбачає виділення менше, ніж половини цієї суми. (29.04.2018)

Німецькі військові інструктори і надалі братимуть участь у вишколі військовослужбовців Малі. Уряд ФРН схвалив також подальшу участь Бундесверу у боротьбі з сомалійськими піратами. (11.04.2018)

"Концепція Бундесверу" враховує нові сценарії, зокрема кібератаки, зазначив речник міноборони, якого цитує інформагенція dpa. Проект документа конкретизує положення, записані в новій "Білій книзі" - військово-політичній стратегії, схваленій урядом ФРН влітку 2016 року. У ній ідеться, що ситуація в сфері безпеки значним чином змінилася. Криза на Сході України і анексія Росією Криму продемонстрували, що світоустрій в Європі під загрозою. РФ названо в "Білій книзі" "викликом безпеці на континенті".

Раніше про проект "Концепції Бундесверу" повідомляла газета Süddeutsche Zeitung. У ньому національна оборона визначена як "найамбіційніше завдання з високою потребою надолужити згаяне".

Після падіння "залізної завіси" Бундесвер сфокусувався на виконанні закордонних місій, як-то в Косові або Афганістані. Однак з часу початку української кризи у 2014 році напруженість у відносинах Заходу з Росією зростає. Країни Балтії та Польща відчувають для себе потенційну загрозу з боку Росії, тому НАТО в останні роки зміцнює свою присутність на своїх східних кордонах.
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Боротьба за оснащення Бундесверу на авіасалоні ILA (25.04.2018)

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