 Міноборони України: Понад 2,5 тисячі загиблих від мін за роки війни на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2018
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Новини

Міноборони України: Понад 2,5 тисячі загиблих від мін за роки війни на Донбасі

За даними українського міноборони, 2558 цивільних мешканців і 273 військовослужбовці загинули внаслідок підриву на мінах і вибухонебезпечних предметах на Донбасі від початку бойових дій у 2014 році.

Донбас

Від початку бойових дій на Донбасі з 14 квітня 2014 року до 15 серпня 2017 року внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів загинуло щонайменше 2558 цивільних осіб, з них 242 дітей. Про це у понеділок, 2 квітня, повідомив на брифінгу в Києві начальник управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міноборони Максим Коміссаров.

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Схід України є одним з найбільш забруднених мінами регіоном у світі. Це щоденно загрожує життю 220 тисяч дітей, попереджає ЮНІСЕФ та закликає сторони конфлікту припинити використовувати цей вид зброї. (21.12.2017)

За три роки в зоні АТО на мінах підірвалося більше тисячі осіб. Заміновані об'єкти та мінні поля можуть стати для України проблемою на десятиліття. В ООН уже віднесли Донбас до найбільш замінованих регіонів у світі. (08.11.2017)

За попередньою оцінкою, на підконтрольних Україні територіях площа районів забруднених мінами та вибухонебезпечними площа складає близько 7 тисяч квадратних кілометрів. На окупованих територіях - орієнтовно 9 тисяч квадратних кілометрів, йдеться на офіційному сайті міністерства оборони України. "Орієнтовно це 16 тисяч квадратних кілометрів, які становлять загрозу для життя місцевих жителів", - цитує слова Максима Коміссарова інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Також представник міноборони повідомив, що станом на березень 2018 року в результаті ушкодження мінами та нерозірваними боєприпасами 273 військовослужбовці загинули і близько тисячі отримали поранення.

Нагадаємо, що за даними Міжнародного руху за заборону протипіхотних мін, Україна перебуває серед країн-лідерів за кількістю загиблих від мін. Згідно з даними дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ), Схід України наразі є одним з найбільш забруднених мінами регіонів світу.

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