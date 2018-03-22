Між Австралією і Великобританією відкрито пряме пасажирське авіасполучення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2018

Перший прямий пасажирський авіапереліт між Австралією і Великобританією відбувся у неділю, 25 березня. Літак австралійської авіакомпанії Qantas приземлився в аеропорту Хітроу через 17 годин 6 хвилин після вильоту з австралійського Перта.

Таким чином, подорож з Австралії до Великобританії скоротилося на 3-5 годин, оскільки відпала необхідність пересадок, наголосив у своїй заяві австралійський міністр торгівлі, туризму та інвестицій Стівен Чобо. За його словами, Великобританія є четвертим за величиною туристичним ринком для Австралії.

Серед перших пасажирів Boeing 787 перебував виконавчий директор Qantas Алан Джойс, який назвав відкриття прямого авіасполучення "історичним польотом". Новий маршрут посідає третє місце в світі за тривалістю перельоту, повідомили в прес-службі авіакомпанії.

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