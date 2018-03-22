 Між Австралією і Великобританією відкрито пряме пасажирське авіасполучення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2018
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Новини

Між Австралією і Великобританією відкрито пряме пасажирське авіасполучення

Рейс австралійської авіакомпанії Qantas із Перта до Лондона триває 17 годин. Прямий маршрут увійшов до трійки найбільш тривалих авіаперельотів.

Boeing 787 авіакомпанії Qantas вирушає у перший рейс з Перта до Лондона

Boeing 787 авіакомпанії Qantas вирушає у перший рейс з Перта до Лондона

Перший прямий пасажирський авіапереліт між Австралією і Великобританією відбувся у неділю, 25 березня. Літак австралійської авіакомпанії Qantas приземлився в аеропорту Хітроу через 17 годин 6 хвилин після вильоту з австралійського Перта.

Таким чином, подорож з Австралії до Великобританії скоротилося на 3-5 годин, оскільки відпала необхідність пересадок, наголосив у своїй заяві австралійський міністр торгівлі, туризму та інвестицій Стівен Чобо. За його словами, Великобританія є четвертим за величиною туристичним ринком для Австралії.

Серед перших пасажирів Boeing 787 перебував виконавчий директор Qantas Алан Джойс, який назвав відкриття прямого авіасполучення "історичним польотом". Новий маршрут посідає третє місце в світі за тривалістю перельоту, повідомили в прес-службі авіакомпанії.

  • Лікати авіакомпанії Qantas

    Логотипи авіакомпаній: кольорові, вражаючі та функціональні

    Кенгуру - символ, який важко з чимось сплутати (Qantas)

    На хвості літака австралійської національної авіакомпанії Qantas красується стилізований кенгуру. Він свідчить про те, що ця авіамашина прилетіла з Австралії. Лише там на Землі мешкає ця симпатична тварина, яка у 60-х роках стала зіркою телесеріалу, а згодом і національним символом держави.

  • Логотип авіакомпанії KLM

    Логотипи авіакомпаній: кольорові, вражаючі та функціональні

    Корона (KLM)

    На відміну від австралійців, логотип "Королівських Нідерландських Авіаліній" є менш грайливим - на ньому зображена стилізована корона. Утім, для необізнаних країна походження авіакомпанії з цього логотипу не є очевидною. Хіба що знавці нідерландської знають, що абревіатура "KLM", зображена під короною, розшифровується як "Koninklijke Luchtvaart Maatschappij".

  • Літак авіакомпанії Gambia Bird

    Логотипи авіакомпаній: кольорові, вражаючі та функціональні

    Птах як символ країни (Gambia Bird)

    Ця країна Західної Африки є справжнім раєм для любителів птахів. У невеликій республіці налічується понад 500 видів птахів. Туристам навіть не доводиться залишати свій готель, щоб помилуватися різноманіттям птаства. Авіакомпанія Gambia Bird у 2012 році під час заснування обрала собі логотип, який символізує птаха. На жаль, польоти авіакомпанії припинилися у 2014 році.

  • Літак Alaska Airlines

    Логотипи авіакомпаній: кольорові, вражаючі та функціональні

    Портрет ескімоса (Alaska Airlines)

    Авіакомпанія Alaska Airlines з Сієтла обрала своїм логотипом зображення обличчя ескімоса - корінного жителя Аляски. Цей перевізник відомий своїм інноваційним підходом до ведення бізнесу. Alaska Airlines була однією з перших компаній, що почала продавати квитки в Інтернеті. Також ці авіалінії були піонерами Інтернет-реєстрації на рейс та у запровадженні автоматів з продажу.

  • Літак Iran Air

    Логотипи авіакомпаній: кольорові, вражаючі та функціональні

    Міфічний птах щастя (Iran Air)

    Державна іранська авіакомпанія базується в аеропорту Тегерана імені Імама Хомейні. Торговельне ембарго та політичні суперечки перешкоджали модернізації флоту компанії у період між 1980 і 2016 роками. Можна припустити, що логотип Iran Air допоміг їй вижити у ці складні часи: птах "Хумай" у перській міфології приносить щастя і радість.

  • Літак Air Tanzania

    Логотипи авіакомпаній: кольорові, вражаючі та функціональні

    Привітний жираф (Air Tanzania)

    Авіакомпанія із найбільшого міста Танзанії Дар-ес-Салама переживала важкі часи. Власники компанії часто змінювались, іноді вона змушена була припиняти свої польоти. Ця африканська країна пропонує складні умови для успішного бізнесу. Але це аж іяк не асоціюється з логотипом авіакомпанії - жирафом. Він виглядає так привітно, що просто не можна не втриматись від польоту навколо Кіліманджаро.

  • Літак Lufthansa

    Логотипи авіакомпаній: кольорові, вражаючі та функціональні

    Журавель, що злітає (Lufthansa)

    З 1918 року журавель є символом Lufthansa. Німецька авіакомпанія обрала зображення цього великого птаха для свого логотипу, який милує око під час польоту. Однак через свою ненажерливість журавель також може бути й шкідником. Традиційна німецька компанія зараз змінює свій дизайн: він тепер стане біло-синім, включаючи логотип з журавлем, який раніше був жовто-синім.

    Автор: Михайло Малий


  • Плавний злет, різка посадка

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Плавний злет, різка посадка

    Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі смуги під час посадки в аеропорту Трабзона на півночі Туреччини. Повітряне судно застрягло на схилі, у кількох метрах від Чорного моря. В авіакомпанії назвали це "інцидентом на злітно-посадковій смузі". Постраждалих ані серед пасажирів, ані членів екіпажу немає.

  • Причину інциденту встановлюють

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Причину інциденту встановлюють

    Boeing 737-800 ледь не скотився у Чорне море, коли його колеса застрягли у брудному схилі. Як заявив губернатор Трабзона Юджель Явуз (Yucel Yavuz), слідчі нині намагаються встановити причину інциденту. За деякими даними, найбільш ймовірно йдеться про зіткнення літака з птахом.

  • Задимлений літак

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Задимлений літак

    На світлинах, опублікованих в турецьких ЗМІ, видно клуби чорного диму з літака, тож є припущення, що на борту могла спалахнути пожежа. Один з пасажирів, Юксель Горду (Yuksel Gordu), назвав дивом те, що усі 168 людей на борту не були травмовані. "Ми могли згоріти, вибухнути, впасти в море", - сказав він.

  • Паніка на борту

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Паніка на борту

    Інша пасажирка, Фатма Горду (Fatma Gordu), в інтерв’ю турецькій новинній агенції Dogan розповіла, що коли літак зійшов зі смуги і почав скочуватися з обриву, в салоні почалася паніка. "Ми різко повернулися, передня частина літака впала, а задня - зависла в повітрі. Усіх охопила паніка".

  • Закритий аеропорт

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Закритий аеропорт

    На час аварійно-рятувальних робіт аеропорт Tрабзона залишався закритим кілька годин. Польоти відновилися зранку неділі.

    Автор: Ольга Войтович


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