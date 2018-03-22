 Мультирезистентний туберкульоз в Україні: ризики і боротьба (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.03.2018
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Політика й суспільство

Мультирезистентний туберкульоз в Україні: ризики і боротьба (відео)

Понад 25% випадків захворювання на туберкульоз в Україні спричинені мультирезистентним штамом. Найдієвіші антибіотики практично не діють. Закриті і погано устатковані диспансери ускладнюють терапію.

Протитуберкульозний диспансер у Боярці.

Протитуберкульозний диспансер у Боярці.

У цьому протитуберкульозному диспансері в Боярці, неподалік Києва, лікуються понад 150 хворих на туберкульоз. У багатьох - мультирезистентна форма хвороби. Тобто медикаменти на них практично не діють. Ізолювати пацієнтів один від одного у цій лікарні неможливо. Немає тут і необхідного устаткування для циркуляції повітря.

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ВООЗ: У світі не вистачає дієвих антибіотиків

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