Мультирезистентний туберкульоз в Україні: ризики і боротьба (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.03.2018

Понад 25% випадків захворювання на туберкульоз в Україні спричинені мультирезистентним штамом. Найдієвіші антибіотики практично не діють. Закриті і погано устатковані диспансери ускладнюють терапію.
У цьому протитуберкульозному диспансері в Боярці, неподалік Києва, лікуються понад 150 хворих на туберкульоз. У багатьох - мультирезистентна форма хвороби. Тобто медикаменти на них практично не діють. Ізолювати пацієнтів один від одного у цій лікарні неможливо. Немає тут і необхідного устаткування для циркуляції повітря.
Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє про нестачу дієвих антибіотиків для боротьби з резистентними інфекціями і закликає до збільшення інвестицій у розробку нових препаратів. (20.09.2017)
Ситуація з мультирезистентним туберкульозом в Україні залишається напруженою. Не всі випадки виявляють через брак діагностичного устаткування. (12.11.2016)