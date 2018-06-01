 Музичний фестиваль у Німеччині переріс у масштабні сутички з поліцією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2018

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Новини

Музичний фестиваль у Німеччині переріс у масштабні сутички з поліцією

Під час музичного фестивалю у німецькому Дармштадті натовп агресивно налаштованих людей напав на поліцейських. У результаті сутичок постраждало 15 правоохоронців, понад 80 нападників затримали.

Поліція Німеччини

До нападу на поліцію приєдналося близько 100 осіб

У місті Дармштадт у німецькій федеральній землі Гессен натовп агресивно налаштованих людей скоїв напад на поліцейських. Інцидент стався у ніч на неділю, 3 червня, під час найбільшого в цій землі музичного фестивалю. За даними поліції, до нападу на правоохоронців загадом були залучені близько 100 осіб.

Серед іншого учасники нападу жбурляли в поліцейських пляшки та каміння. Понад 80 нападників зрештою затримали. Більшість затриманих - молоді чоловіки, хоч серед них були й деякі жінки. Виявилося, що серед учасників сутичок були як німці, так і іноземці з різних верств населення, передає інформагенція dpa.

У результаті безладів різноманітні поранення отримали 15 представників сил правопорядку, зазначають у поліції. Там припускають, що напад скоювало не одне окреме угруповання. Не виключено, що чимало невеличких груп приєдналося до нападу "за компанію". Багато затриманих нападників були в стані сильного алкогольного сп'яніння. Поки що слідчі не виявили жодної "стратегії" у діях нападників, зокрема, політичного підґрунтя, зазначається в поліції.

Після того, як з сусідніх міст прибуло підкріплення, поліція змогла зачистити парк, де проводився музичний фестиваль.

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