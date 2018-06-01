Музичний фестиваль у Німеччині переріс у масштабні сутички з поліцією

У місті Дармштадт у німецькій федеральній землі Гессен натовп агресивно налаштованих людей скоїв напад на поліцейських. Інцидент стався у ніч на неділю, 3 червня, під час найбільшого в цій землі музичного фестивалю. За даними поліції, до нападу на правоохоронців загадом були залучені близько 100 осіб.

Серед іншого учасники нападу жбурляли в поліцейських пляшки та каміння. Понад 80 нападників зрештою затримали. Більшість затриманих - молоді чоловіки, хоч серед них були й деякі жінки. Виявилося, що серед учасників сутичок були як німці, так і іноземці з різних верств населення, передає інформагенція dpa.

У результаті безладів різноманітні поранення отримали 15 представників сил правопорядку, зазначають у поліції. Там припускають, що напад скоювало не одне окреме угруповання. Не виключено, що чимало невеличких груп приєдналося до нападу "за компанію". Багато затриманих нападників були в стані сильного алкогольного сп'яніння. Поки що слідчі не виявили жодної "стратегії" у діях нападників, зокрема, політичного підґрунтя, зазначається в поліції.

Після того, як з сусідніх міст прибуло підкріплення, поліція змогла зачистити парк, де проводився музичний фестиваль.