Московський суд на місяць заарештував російського опозиціонера Навального

Тверський суд Москви у вівторок, 15 травня, визнав винним і призначив 30 діб адміністративного арешту російському опозиціонеру Олексію Навальному за "повторне порушення порядку організації публічних заходів" 5 травня у центрі російської столиці, повідомляє агенція "Інтерфакс".

У справі йдеться про те, що прибічники російського опозиціонера подали до московської мерії заяву на проведення 5 травня ходи "За право бути громадянином" на Тверській вулиці з мітингом на Манежній площі. Місцева влада у відповідь запропонувала альтернативний маршрут проведення акції, однак протестувальники все одно провели акцію у зазначених вище місцях Москви.

Сам Навальний назвав рішення суду "сміховинним та незаконним". "Я - громадянин Російської Федерації, і у мене немає заборон на проведення якихось заходів. Я, навіть не я, а якісь громадяни подали заявку на мітинг, і я на нього прийшов. Захід був абсолютно мирним", - сказав Навальний у залі суду.

Також у вівторок суд розгляне ще одну адміністративну справу щодо Навального - за звинуваченнями у непокорі поліції.

Нагадаємо, акції прихильників Навального під гаслом "Він нам не цар" відбулись 5 травня приблизно у 100 містах Росії перед інавгурацією президента РФ Володимира Путіна 7 травня. За оцінкою поліції, у московській демонстрації взяли участь півтори тисячі людей. У свою чергу, організатори повідомили про кілька тисяч учасників.

До вечора 5 травня під час акцій були затримані 1575 осіб. Зокрема, в Москві, за даними сайту "ОВД-Інфо", поліція затримала 702 учасників демонстрації, а в Санкт-Петербурзі - понад 230 осіб. Російська поліція ж повідомляла про 300 затриманих. Того ж дня затримали і Навального. Щодо нього склали два адмінпротоколи тавідпустили до засідання суду. Євросоюз і США засудили жорстокі дії поліцейських і масові затримання демонстрантів.

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