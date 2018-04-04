 Москва і Лондон обмінялися звинуваченнями в Радбезі ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2018
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Новини

Москва і Лондон обмінялися звинуваченнями в Радбезі ООН

Постпред РФ Василь Небензя звинуватив британську сторону в веденні пропагандистської війни. Представниця Великобританії Карен Пірс назвала дії Росії безвідповідальними.

Під час засідання Радбезу ООН сталася суперечка

Під час засідання Радбезу ООН сталася суперечка

Постійні представники Росії та Великобританії обмінялися гострими репліками під час засідання Радбезу ООН. "Британці граються з вогнем і ще пошкодують про це", - заявив у четвер, 5 квітня, постпред РФ Василь Небензя на скликаному за російською ініціативою засіданні Ради Безпеки ООН у зв'язку з отруєнням екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. Він назвав те, що відбувається, "театром абсурду", "брудними іграми" і "пропагандистською війною", мета якої - "дискредитувати і делегітимізувати" Росію "методами Геббельса".

Василь Небензя

Василь Небензя

Своєю чергою, постійна представниця Великобританії Карін Пірс назвала дії російської сторони "частиною великої схеми безвідповідальної поведінки". "Нам нічого приховувати, але я підозрюю, що Росія могла б дечого побоюватися", - підкреслила вона під час обміну різкими репліками з російським представником.

РФ запевняє про відсутність патенту на отруту

Як заявив Небензя, глава МЗС Великобританії, Борис Джонсон продовжує переконувати всіх, що британська сторона направила РФ перелік питань, на які не отримала відповідей, але, за його словами, Москва жодного списку не отримувала. "У Росії немає патенту на "Новачок", - також запевнив Небензя членів Радбезу.

Карен Пірс

Карен Пірс

За словами Пірс, британська сторона "не прийме моралізаторства з питань етики та дотримання міжнародних конвенцій від країни, яка так багато зробила для того, щоб перешкодити розслідуванню хіматак в Сирії". Вона зазначила, що не бачить суперечності між заявою Бориса Джонсона і керівництва лабораторії Портон-Даун про походження речовини, що використовувалася для отруєння Скрипаля.

Постпред США в Радбезі звинувачує Москву

Крім того, постпред США Келлі Керрі звинуватила Москву в поширенні дезінформації і закликала країни-члени СБ ООН "не бути ошуканими".

Раніше того ж дня Юлія Скрипаль у британській лікарні, в заяві для преси назвала епізод з отруєнням "таким, що спантеличує" і попросила поважати її право на приватне життя.

Раніше прем'єр-міністерка Великобританії Тереза ​​Мей в листі до Радбезу зазначила, що причетність Росії до атаки в Солсбері є "вельми вірогідною".
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