Москва: В Сирії загинуло четверо російських військових

У сирійській провінції Дейр-ез-Зор внаслідок обстрілу бойовиками артилерійської батареї урядових військ загинули четверо російських військовослужбовців. "Два російських військових радники, що управляли вогнем сирійської батареї, загинули на місці", - повідомило міністерство оборони Росії в неділю, 27 травня. Ще п'ять військових були з пораненнями доставлені в російський військовий госпіталь, двоє з них згодом померли.

Зіткнення сталося в темний час доби, коли батарею атакували "кілька мобільних груп терористів", заявили в міноборони РФ. Згідно з його даними, в ході бою, який тривав близько години, було вбито 43 бойовиків і знищено шість автомобілів з великокаліберним озброєнням.

Російські ЗМІ повідомляють, що загиблі росіяни були з Забайкальського краю. За їхніми даними, загиблі входили до складу артилерійської бригади, яку обстріляли чотири дні тому.

Як повідомлялось раніше, на початку травня у Сирії розбився російський військовий вертоліт Ка-52. Внаслідок аварії загинули два льотчики. Раніше, 3 травня, в Сирії також розбився російський винищувач Су-30СМ. Аварія, в результаті якої загинули обидва пілоти, сталася після зльоту літака з аеродрому Хмеймім.

На початку березня при посадці на базі Хмеймім також зазнав аварії російський транспортний літак Ан-26. Загинули 39 осіб, всі - військовослужбовці.

Російська військова операція в Сирії триває з 30 вересня 2015 року. Бойова авіація Росії підтримує удари армії президента Сирії Башара Асада. Окрім авіабази Хмеймім, Росія має також у Сирії пункт базування військово-морського флоту в Тартусі.