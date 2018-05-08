МОЗ: Через отруєння у школі в Черкасах госпіталізовано щонайменше 56 осіб

Кількість госпіталізованих внаслідок отруєння у школі в Черкасах у вівторок, 8 травня, зросла до щонайменше 56 осіб. "Статус по Черкасах на 19:00: Госпіталізовано 56 осіб: 53 дітей, 3 дорослих. У відділенні інтенсивної терапії: 12 (11 дітей і 1 доросла). Стан пацієнтів покращується", - йдеться в повідомленні в. о. міністерки охорони здоров'я України Уляни Супрун у Twitter.

Як повідомляється на сторінці українського міністерства охорони здоров'я у Facebook, загалом по допомогу до медиків звернулися 94 дитини. Встановлено, що отруєння сталося виключно на території, де проходила лінійка, постраждалих за межами школи немає. У МОЗ очікують результатів аналізів ґрунту, води і повітря.

У той же час Держслужба з надзвичайних ситуацій на своєму сайті повідомляє про 57-х госпіталізованих. "Станом на 18:30, до лікувальних установ міста Черкаси госпіталізовано 53 учнів і 4 учителів. З них 11 дітей перебувають у реанімації в стані середньої тяжкості, інші в задовільному й легкому стані", - сказано в ньому.

За словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, який перебував у вівторок у Черкасах, застосованої речовини "немає ні в повітрі, ні на ґрунті, ні в воді". Відповідні органи встановлюють, хто міг розпорошити цю речовину або якимось іншим чином її розпилити.

"Я не хочу робити ніяких припущень. Це може бути що завгодно. Зокрема, можливо, хтось мав не дуже хороші наміри", - зазначив Гройсман, якого цитує "Інтерфакс-Україна". Він вказав, що є версія того, що це було локальне розпорошення наразі невідомої речовини.

Нагадаємо, вранці у вівторок стало відомо про те, що в загальноосвітній школі номер 8 у Черкасах діти почали непритомніти під час шкільної лінійки. Тоді госпіталізували 51 дитину та одного дорослого. Усього на лінійці було 424 учні.

За попереднім діагнозом у всіх потерпілих - отруєння невідомою речовиною. Відповідно до повідомлення ДСНС, експрес-аналіз повітря не виявив небезпечних речовин на території школи та в її приміщеннях. Триває дослідження радіаційного тла і проби води із системи централізованого водопостачання школи та бутильованої питної води.