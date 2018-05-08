 МОЗ: Через отруєння у школі в Черкасах госпіталізовано щонайменше 56 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2018
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Новини

МОЗ: Через отруєння у школі в Черкасах госпіталізовано щонайменше 56 осіб

Кількість госпіталізованих внаслідок отруєння на шкільній лінійці в Черкасах зросла - у лікарнях перебувають щонайменше 53 дитини і троє дорослих. Правоохоронці встановлюють, хто між розпорошити отруйну речовину.

За допомогою до медиків після отруєння у Черкасах звернулися 94 дитини

За допомогою до медиків після отруєння у Черкасах звернулися 94 дитини

Кількість госпіталізованих внаслідок отруєння у школі в Черкасах у вівторок, 8 травня, зросла до щонайменше 56 осіб. "Статус по Черкасах на 19:00: Госпіталізовано 56 осіб: 53 дітей, 3 дорослих. У відділенні інтенсивної терапії: 12 (11 дітей і 1 доросла). Стан пацієнтів покращується", - йдеться в повідомленні в. о. міністерки охорони здоров'я України Уляни Супрун у Twitter.

Як повідомляється на сторінці українського міністерства охорони здоров'я у Facebook, загалом по допомогу до медиків звернулися 94 дитини. Встановлено, що отруєння сталося виключно на території, де проходила лінійка, постраждалих за межами школи немає. У МОЗ очікують результатів аналізів ґрунту, води і повітря.

У той же час Держслужба з надзвичайних ситуацій на своєму сайті повідомляє про 57-х госпіталізованих. "Станом на 18:30, до лікувальних установ міста Черкаси госпіталізовано 53 учнів і 4 учителів. З них 11 дітей перебувають у реанімації в стані середньої тяжкості, інші в задовільному й легкому стані", - сказано в ньому.

За словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, який перебував у вівторок у Черкасах, застосованої речовини "немає ні в повітрі, ні на ґрунті, ні в воді". Відповідні органи встановлюють, хто міг розпорошити цю речовину або якимось іншим чином її розпилити.

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"Я не хочу робити ніяких припущень. Це може бути що завгодно. Зокрема, можливо, хтось мав не дуже хороші наміри", - зазначив Гройсман, якого цитує "Інтерфакс-Україна". Він вказав, що є версія того, що це було локальне розпорошення наразі невідомої речовини.

Нагадаємо, вранці у вівторок стало відомо про те, що в загальноосвітній школі номер 8 у Черкасах діти почали непритомніти під час шкільної лінійки. Тоді госпіталізували 51 дитину та одного дорослого. Усього на лінійці було 424 учні.

За попереднім діагнозом у всіх потерпілих - отруєння невідомою речовиною. Відповідно до повідомлення ДСНС, експрес-аналіз повітря не виявив небезпечних речовин на території школи та в її приміщеннях. Триває дослідження радіаційного тла і проби води із системи централізованого водопостачання школи та бутильованої питної води.
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