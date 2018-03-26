 МОЗ України звільнило ректорку медуніверситету імені Богомольця Амосову | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2018
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Новини

МОЗ України звільнило ректорку медуніверситету імені Богомольця Амосову

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України звільнило ректорку Національного медичного університету імені Богомольця Катерину Амосову. Її звинувачували у зриві іспиту для стоматологів.

У виші проходив страйк проти МОЗ

У медуніверситеті імені Богомольця проходив страйк проти МОЗ (архівне фото)

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) звільнило ректорку Національного медичного університету ім. О. Богомольця Катерину Амосову. Про це міністерство повідомило в понеділок, 2 квітня.

30 березня комісія МОЗ визнала роботу Катерини Амосової у 2017 році незадовільною і рекомендувала розірвати контракт з нею, повідомляється на сайті міністерства. "Катерина Амосова без поважних причин уникла особистого представлення громадськості (результатів. - Ред.) своєї діяльності на посаді ректора", - повідомила комісія.

Наказ про звільнення університет отримав 30 березня. В понеділок, 2 квітня, Катерина Амосова підписала документи, що вона ознайомлена з наказом, інформує агенція "Інтерфакс-Україна". Згідно з наказом, Катерина Амосова з 16 квітня 2018 року буде звільнена з посади ректора університету за невиконання умов контракту.

DW.COM

У Національному медичному університеті імені Богомольця вимагають від міністерства охорони здоров’я України припинити втручання в самоврядування вишу і скасувати звільнення ректора. У МОЗ України вже відреагували. (26.02.2018)

До конфлікту довкола вишу та його відстороненої ректорки втрутилися нардепи. Страйкарі припинили свій протест. (28.02.2018)

Нагадаємо, конфлікт довкола медуніверситету Богомольця розгорівся після того, як студенти не змогли скласти ліцензійний іспит "Крок 1. Стоматологія", який мав відбутися 20 лютого по всій країні у вишах, які готують стоматологів. У зриві іспиту у МОЗ звинувачують ректорку Катерину Амосову, але вона називала таке рішення "зведенням рахунків".

Наприкінці лютого студенти та трудовий колектив університету Богомольця оголосили страйк. Вони вимагали скасування наказу про звільнення Катерини Амосової та призначення в. о. ректора університету Михайла Захараша. Страйк було завершено через здобуття підтримки комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я в конфлікті між установою та МОЗ.
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