 Могеріні: ЄС не виключає нових санкцій щодо Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2018
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Новини

Могеріні: ЄС не виключає нових санкцій щодо Сирії

Метою удару по Сирії, здійсненого США та їхніми союзниками, було запобігти повторному використанню хімзброї Асадом, впевнена Федеріка Могеріні. Вона закликає РФ використовувати свій вплив для деескалації в Сирії.

Очільниця європейської дипломатії Федеріка Могеріні

Очільниця європейської дипломатії Федеріка Могеріні

Верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні застерігає від загострення ситуації у Сирії та не виключила застосування нових санкцій щодо країни через використання нею хімічної зброї. "Наша спільна мета - запобігти будь-якій ескалації насильства, яка може перетворити сирійську кризу на масштабний регіональний конфлікт з непередбачуваними наслідками для всього Близького Сходу і навіть усього світу", - йдеться у заяві Могеріні, оприлюдненій у суботу, 14 квітня.

Могеріні нагадує, що в липні 2017 року ЄС запровадив санкції проти низки сирійських високопоставлених чиновників і вчених у зв'язку з їхньою роллю у розробці і використанні хімічної зброї. Брюссель завжди готовий за необхідності розглянути запровадження нових штрафних заходів, зазначила глава європейської дипломатії.

ЄС закликає Москву вплинути на Асада

Щодоракетних атак США, Великобританії і Франції у Сирії, Могеріні зазначила, що єдиною їхньою метою було запобігання повторному використанню хімічної зброї сирійським режимом. Брюссель підтримує всі зусилля, спрямовані проти хімзброї, і "глибоко шокований" тим, що вона досі застосовується.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що американська військова авіація завдала ударів по Сирії у відповідь на застосування хімічної зброї в місті Дума. (14.04.2018)

ЄС закликає всі країни, особливо, Росію та Іран, використовувати свій вплив для запобігання новим випадкам застосування хімзброї, зокрема, сирійським режимом. Це є військовим злочином і злочином проти людства, зазначила Могерені і висловила жаль у зв'язку з тим, що в листопаді 2017 року не був продовжений мандат Joint Investigative Mechanism (JIM) - спільного механізму ООН і Організації з забороні хімічної зброї (ОЗХЗ), що діяв у Сирії.

Нагадаємо, у ніч на суботу 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю. Цілями ударів були науково-дослідний центр під Дамаском, склад хімічної зброї біля міста Хомс, а також розташований неподалік від складу командний пункт, повідомили в Пентагоні. Країни вдалися до військового втручання, оскільки покладають на сирійський уряд відповідальність за ймовірну хімічну атаку, здійснену в місті Дума тиждень тому.

Такі дії підтримали зокрема ФРН, Ізраїль, Саудівська Аравія та Туреччина. Росія та Іран, що є союзниками сирійського правителя Башара Асада, засудили ці удари.
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