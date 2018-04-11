Могеріні: ЄС не виключає нових санкцій щодо Сирії

Верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні застерігає від загострення ситуації у Сирії та не виключила застосування нових санкцій щодо країни через використання нею хімічної зброї. "Наша спільна мета - запобігти будь-якій ескалації насильства, яка може перетворити сирійську кризу на масштабний регіональний конфлікт з непередбачуваними наслідками для всього Близького Сходу і навіть усього світу", - йдеться у заяві Могеріні, оприлюдненій у суботу, 14 квітня.

Могеріні нагадує, що в липні 2017 року ЄС запровадив санкції проти низки сирійських високопоставлених чиновників і вчених у зв'язку з їхньою роллю у розробці і використанні хімічної зброї. Брюссель завжди готовий за необхідності розглянути запровадження нових штрафних заходів, зазначила глава європейської дипломатії.

ЄС закликає Москву вплинути на Асада

Щодоракетних атак США, Великобританії і Франції у Сирії, Могеріні зазначила, що єдиною їхньою метою було запобігання повторному використанню хімічної зброї сирійським режимом. Брюссель підтримує всі зусилля, спрямовані проти хімзброї, і "глибоко шокований" тим, що вона досі застосовується.

ЄС закликає всі країни, особливо, Росію та Іран, використовувати свій вплив для запобігання новим випадкам застосування хімзброї, зокрема, сирійським режимом. Це є військовим злочином і злочином проти людства, зазначила Могерені і висловила жаль у зв'язку з тим, що в листопаді 2017 року не був продовжений мандат Joint Investigative Mechanism (JIM) - спільного механізму ООН і Організації з забороні хімічної зброї (ОЗХЗ), що діяв у Сирії.

Нагадаємо, у ніч на суботу 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю. Цілями ударів були науково-дослідний центр під Дамаском, склад хімічної зброї біля міста Хомс, а також розташований неподалік від складу командний пункт, повідомили в Пентагоні. Країни вдалися до військового втручання, оскільки покладають на сирійський уряд відповідальність за ймовірну хімічну атаку, здійснену в місті Дума тиждень тому.

Такі дії підтримали зокрема ФРН, Ізраїль, Саудівська Аравія та Туреччина. Росія та Іран, що є союзниками сирійського правителя Башара Асада, засудили ці удари.