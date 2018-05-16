Могеріні розкритикувала жорсткий курс США щодо Ірану

Верховна представниця ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні розкритикувала озвучений держсекретарем США Майком Помпео новий жорсткий курс Вашингтона щодо Ірану. Ядерна угода з Іраном є важливим досягненням міжнародної дипломатії, що гарантує винятково мирне використання атомних потужностей Ірану, заявила Могеріні ввечері у понеділок, 21 травня. "Промова держсекретаря Помпео не продемонструвала, яким чином відхід від Спільного всеосяжного плану дій з Іраном (ядерної угоди - Ред.) зробив або зробить регіон убезпеченішим від загрози розповсюдження ядерної зброї", - йдеться в поширеному в Брюсселі коментарі Могеріні.

Глава європейської дипломатії вкотре нагадала, що МАГАТЕ неодноразово підтверджувало виконання Іраном всіх зобов'язань, пов'язаних з ядерною програмою, і, крім того, заявляло, що агентству були надані всі дозволи на доступ, необхідний для виконання його мандата. "Європейський Союз прихильний і залишиться прихильним до продовження повного і ефективного виконання ядерної угоди, якщо Іран буде дотримуватися всіх свої зобов'язань, пов'язаних з ядерною програмою", - підкреслила Могеріні.

Вона також додала, що ядерна угода ніколи не призначалася для вирішення всіх проблем у відносинах з Іраном. "Занепокоєння, пов'язане з регіональною роллю Ірану, тероризмом та недотриманням прав людини регулярно доноситься Євросоюзом до Тегерана", - заявила глава європейської дипломатії.

Напередодні, в понеділок, 21 травня, держсекретар США Майк Помпео оголосив про "найжорсткіші санкції в історії" і "безпрецедентний фінансовий тиск на режим в Ірані". Водночас очільник американського зовнішньополітичного відомства додав, що Іран може уникнути дії цих обмежувальних заходів, за умови згоди на "значні зміни". До таких змін належить готовність укласти нову, набагато жорсткішу угоду щодо іранської ядерної програми, котра матиме значно більші обмеження.