Мнучін: Китай і США призупинили торговельну війну

Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив про поступ у торговельній суперечці з Китаєм. Про це він сказав у неділю, 20 травня, в ефірі телеканалу Fox News. "Ми призупиняємо торговельну війну", - запевнив американський урядовець, цитує інформагенція AP. Мнучін також наголосив, що Вашингтон та Пекін досягли "істотного прогресу" та погодили "рамки" майбутньої двосторонньої угоди щодо торгівлі. За його словами, на час роботи над угодою сторони "заморожують" підвищення мит. Мнучін також повідомив про досягнуту домовленість значно збільшити обсяги американського експорту до Китаю.

Раніше віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе за підсумками переговорів у Вашингтоні заявив, що його країна не зацікавлена в торговельній війні зі США. Про це сказав ввечері в суботу, 19 травня, в інтерв'ю китайській інформагенції "Сіньхуа". За словами Лю Хе, обидві країни домовилися здійснити кроки для уникнення торговельного конфлікту, а також не збільшувати митні тарифи на товари одна одної, повідомляє інформагенція dpa.

Нагадаємо, США та Китай напередодні опублікували спільну заяву за підсумками консультацій, пообіцявши не допустити торговельної війни один з одним. У заяві зокрема згадуються заходи, покликані скоротити обсяг дефіциту США в торгівлі з Китаєм: КНР купуватиме значно більше американських товарів та послуг. Так само повідомляється про досягнення домовленостей щодо захисту в Китаї американських розробок та патентів.

За словами Лю Хе, сторони посилять торговельну співпрацю у сферах енергетики, продукції аграрного сектора, охорони здоров'я, високотехнологічного виробництва і фінансів. Він зазначив, що така співпраця є "варіантом, завдяки якому виграють обидві сторони", оскільки сприятиме якісному розвитку китайської економіки та прагненню США вирівняти свій зовнішньоторговельний баланс.

Нагадаємо, впродовж кількох тижнів цієї весни Китай та США запроваджували мита щодо товарів одне одного. 1 квітня китайське міністерство фінансів повідомило про встановлення підвищених мит на 128 найменувань товарів зі США. Це була відповідь Пекіна на ухвалене президентом Трампом 8 березня рішення, починаючи з 1 травня встановити мита у розмірі 25 відсотків на імпорт до США сталі і 10 відсотків - на ввезення алюмінію. Пізніше запровадження мит для низки країн було відкладене до 1 червня, проте перенесення не торкнулося Китаю.

6 квітня США оголосили про намір запровадити мита для китайської електроніки, авіаційних деталей, супутників, медикаментів - всього в списку 1300 найменувань, обсяг імпорту яких становить 50 мільярдів доларів на рік. Пекін відповів 25-відсотковим митом на імпорт певних товарів, річний обсяг ввезення яких становить приблизно таку ж суму.