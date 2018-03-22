 Митні баталії: Китай оголосив контрзаходи проти США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2018
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Новини

Митні баталії: Китай оголосив контрзаходи проти США

У Пекіні підготували список із 128 імпортованих зі США товарів, що підпадатимуть під дію митних зборів як відповідь на підвищення ставок США на імпорт низки товарів з Китаю.

Китай оголосив запровадження митних зборів на деякі товари зі США

У відповідь на запровадження адміністрацією президента США Дональда Трампа митних зборів на імпорт деяких товарів з Китаю влада КНР вдалася до дзеркальних заходів. У п'ятницю, 23 березня, міністерство торгівлі Китаю заявило про плани обкладати ввізним митом деякі товарні групи, що імпортуються зі США. У Пекіні кажуть, що перелік імпортованих зі США товарів, які можуть підпадати під дію нововведень, налічує 128 позицій, передає інформагенція dpa.

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Шанси на те, що США зроблять виняток для країн ЄС щодо запровадження ввізних мит на сталь та алюміній, зростають. Принаймні, на певний час, - допоки Вашингтон і Брюссель не домовляться остаточно. (22.03.2018)

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Глава Білого дому підписав меморандум про запровадження мит на імпорт товарів з Китаю. У ціновому обрахунку обсяг імпорту сягає 60 мільярдів доларів. (22.03.2018)

Китайські контрзаходи на кроки уряду Трампа передбачають, зокрема, запровадження 25-відсоткового мита на американську свинину. Сталеві труби, фрукти та вино зі США мають обкласти ввізним збором у 15 відсотків.

Водночас у китайському відомстві наголошують, що сподіваються врегулювати торговельну суперечку зі США шляхом діалогу та переговорів. У міністерстві торгівлі КНР також розраховують "уникнути шкоди для двосторонніх відносин". Однак, попри готовність до діалогу Китай "захищатиме свої законні інтереси", зазначається у заяві міністерства торгівлі КНР.

Нагадаємо, напередодні Трамп підписав меморандум про запровадження мит на імпорт товарів з Китаю. Обсяги імпорту, щодо якого передбачені нові збори, у ціновому обрахунку сягають 60 мільярдів доларів на рік. Документ набуде чинності лише після консультацій. Останні дадуть законодавцям і лобістам можливість скоротити список зі 1300 найменувань товарів, які обкладатимуться тарифами. У Білому домі це пояснюють насамперед тим, що дефіцит торговельного балансу США з КНР сягає 375 мільярдів доларів.

Вашингтон також планує подати позов до Світової організації торгівлі (СОТ) у суперечці навколо можливих порушень Китаєм закону про захист інтелектуальної власності.

Рішення адміністрації Трампа про підвищення мит на китайські товари стало вже другим кроком протекціоністської торговельної політики Вашингтона. У п'ятницю мають набути чинності нові підвищені мита на імпорт сталі та алюмінію у США. Останні спричинили серйозну суперечку у відносинах між США та ЄС, на який теж мали б поширюватися нові правила. Зрештою у Вашингтоні оголосили, що зі списку країн, на які пошириться дія запропонованих Трампом спецмит на сталь та алюміній, будуть тимчасово виключені держави ЄС, Австралія, Південна Корея, Аргентина та Бразилія. Виняток зберігатиметься на той час, поки вони не домовляться зі Сполученими Штатами про умови двосторонньої торгівлі, заявили у Вашингтоні.
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