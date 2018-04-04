Митні баталії: Китай вимагає посередництва СОТ у суперечці з США

Китай вимагає від Світової організації торгівлі (СОТ) посередництва у врегулюванні суперечки зі США, що склалася в результаті запровадження Штатами мит на імпорт сталі та алюмінію. Про це у четвер, 5 квітня, повідомила інформагенція Reuters.

Міністерство торгівлі Китаю у своїй скарзі до СОТ заявило, що запроваджені США мита є вираженням протекціоністської торговельної політики Вашингтона і порушують "правила недискримінації в багатосторонній торговельній системі". А тому Пекін просить СОТ про організацію арбітражу.

США відкидають скарги Китаю, називаючи їх "необґрунтованими". В офісі торговельного представника США заявили, що правило СОТ, на яке посилається Пекін, до запроваджених США мит застосовуватися не може. Причиною у Вашингтоні називають те, що мита Штатів націлені на "посилення національної безпеки, яку послаблює імпорт сталі та алюмінію" до країни.

Нагадаємо, що митні баталії між США та Китаєм розпочалися у відповідь на запровадження американським президентом Дональдом Трампом додаткових мит у 25 відсотків на імпорт в США сталі й 10 відсотків - алюмінію.



У відповідь Китай заявив про запровадження підвищених зборів на 128 найменувань імпортованих із США товарів. Суперечка після цього загострювалася новими взаємними підвищеннями мит на різноманітні товари США і Китаю.