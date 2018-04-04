 Митні баталії: Китай вимагає посередництва СОТ у суперечці з США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Митні баталії: Китай вимагає посередництва СОТ у суперечці з США

Китай просить допомоги Світової організації торгівлі (СОТ) у врегулюванні митної суперечки зі США за допомогою арбітражу. Вашингтон пропозицію відкидає.

Митні баталії Китаю і США

Китай вимагає від СОТ врегулювання суперечки зі США

Китай вимагає від Світової організації торгівлі (СОТ) посередництва у врегулюванні суперечки зі США, що склалася в результаті запровадження Штатами мит на імпорт сталі та алюмінію. Про це у четвер, 5 квітня, повідомила інформагенція Reuters.

DW.COM

У відповідь на підвищення мит на ввезення в США сталі та алюмінію, Китай запровадив збори на 128 американських товарів. Фрукти обклали митом у 15 відсотків, а свинину - 25 відсотків. (02.04.2018)

За даними джерел агентства Reuters, команда президента США Дональда Трампа планує серйозно обмежити ввезення електроніки з Китаю. Ідеться про товари, обсяг імпорту яких сягає десятків мільярдів доларів. (14.03.2018)

Міністерство торгівлі Китаю у своїй скарзі до СОТ заявило, що запроваджені США мита є вираженням протекціоністської торговельної політики Вашингтона і порушують "правила недискримінації в багатосторонній торговельній системі". А тому Пекін просить СОТ про організацію арбітражу.

США відкидають скарги Китаю, називаючи їх "необґрунтованими". В офісі торговельного представника США заявили, що правило СОТ, на яке посилається Пекін, до запроваджених США мит застосовуватися не може. Причиною у Вашингтоні називають те, що мита Штатів націлені на "посилення національної безпеки, яку послаблює імпорт сталі та алюмінію" до країни.

Нагадаємо, що митні баталії між США та Китаєм розпочалися у відповідь на запровадження американським президентом Дональдом Трампом додаткових мит у 25 відсотків на імпорт в США сталі й 10 відсотків - алюмінію.

У відповідь Китай заявив про запровадження підвищених зборів на 128 найменувань імпортованих із США товарів. Суперечка після цього загострювалася новими взаємними підвищеннями мит на різноманітні товари США і Китаю.

Також за темою

Symbolbild Stahl

США можуть відкласти ввізні мита на сталь та алюміній з ЄС - шанси зростають 22.03.2018

Шанси на те, що США зроблять виняток для країн ЄС щодо запровадження ввізних мит на сталь та алюміній, зростають. Принаймні, на певний час, - допоки Вашингтон і Брюссель не домовляться остаточно.

China Container-Hafen

Китай запровадив мита на 128 американських товарів 02.04.2018

У відповідь на підвищення мит на ввезення в США сталі та алюмінію, Китай запровадив збори на 128 американських товарів. Фрукти обклали митом у 15 відсотків, а свинину - 25 відсотків.

China USA Wirtschaft

Вашингтон негативно відреагував на запровадження китайських мит 03.04.2018

США вважають несправедливим запровадження Китаєм мит на 128 імпортованих американських товарів.

Докладно

Битва за землю лишила сліди на Юраї Береші

Як словацькі рейдери відбирають поля у фермерів

Вбивство журналіста Куціяка змінило Словаччину. Репортер DW Карл Гаренброк проїхався країною та побачив заляканих людей. 

Facebook

Facebook: Витік даних торкнувся 87 мільйонів користувачів

Особисті дані 87 мільйонів користувачів Facebook потрапили до рук приватної аналітичної компанії Cambridge Analytica. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  