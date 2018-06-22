 Мита Євросоюзу на товари зі США набули чинності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Мита Євросоюзу на товари зі США набули чинності

Загальна вартість американських товарів, яких торкнуться нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро. Нові обмеження стосуються, виробів із сталі, віскі, арахісового масла, мотоциклів Harley Davidson та джинсів Levi's.

KOMBO - US-Produkte (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

Штрафні мита Євросоюзу на деякі товари зі США набули чинності у ніч на п'ятницю, 22 червня. Таким чином ЄС відреагував на рішення президента США Дональда Трампа запровадити мита на сталь і алюміній з Європи, Канади та Мексики. Американські мита вступили в силу в ніч на 1 червня і становлять 25 відсотків на вироби зі сталі та 10 відсотків - з алюмінію. Вони торкаються завезених з Європи товарів на загальну суму 6,4 мільярда євро.

DW.COM

Євросоюз звернувся до СОТ через запровадження США з 1 червня ввізного мита на сталь та алюміній. Водночас у Єврокомісії обмірковують подальші кроки. (01.06.2018)

Президент США Дональд Трамп усвідомлює загрозу: ЄС більше не буде звільнений від американських захисних мит на сталь та алюміній. Тож Євросоюз готується до відплати. (01.06.2018)

Мита Євросоюзу, запроваджені у відповідь на дії США, стосуються низки американських товарів, серед яких - вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's. Загальна вартість американських товарів, яких торкнуться нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро.

Єврокомісар з питань торгівлі Сесилія Мальмстрьом у четвер, 21 червня, наголосила на готовності Євросоюзу вирішити торговий конфлікт. "Ми завжди відкриті до діалогу зі США", - заявила Мальмстрьом і попередила, що торгова війна може мати наслідки для світової економіки. Раніше вона пояснила, що ЄС не хотів запроваджувати ці мита, але дії США змусили його вжити цей захід. Трамп, у свою чергу, пригрозив, що якщо європейці не відмовляться від цього кроку, Вашингтон запровадить нові мита на продукцію європейського автовиробництва і запчастини до автомобілів.

Дивитись відео 05:43
Now live
05:43 хв

Макрон закликав Трампа "не руйнувати усе" - ексклюзивне інтерв'ю DW з президентом Франції (10.05.2018)

Аудіо й відео до теми

Макрон закликав Трампа "не руйнувати усе" - ексклюзивне інтерв'ю DW з президентом Франції (10.05.2018)  

Також за темою

KOMBO - US-Produkte

ЄС готує відповідь на мита США 31.05.2018

У Брюсселі називають рішення США запровадити високі ввізні мита на сталь та алюміній з ЄС протекціонізмом. Євросоюз готується захищатися.

USA China - Handel - Kontainer

Торговельна війна Трампа: США запроваджують нові мита на китайські товари 15.06.2018

Дональд Трамп оголосив про запровадження нових мит на китайські товари з річним обсягом імпорту до США близько 50 мільярдів доларів. Пекін підготував заходи у підповідь.

Symbold Handelskrieg USA EU

ЄС запровадить нові мита на американські товари з 22 червня 20.06.2018

У відповідь на митну політику США Європейський Союз з 22 червня запровадить нові тарифи на групу американських товарів загальною вартістю 2,8 мільярда євро. Серед них джинси, арахісове масло, мотоцикли і віскі.

Докладно

Реджеп Таїп Ердоган

Вибори у Туреччині: чи можлива поразка Ердогана?

Економічна криза та послаблення курсу нацвалюти загрожують президенту Реджепу Ердогану втратою більшості у парламенті. 

KOMBO - US-Produkte (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

Мита Євросоюзу на товари зі США набули чинності

Вони стосуються, зокрема, виробів із сталі, віскі, арахісового масла, мотоциклів Harley Davidson та джинсів Levi's. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  