Мита Євросоюзу на товари зі США набули чинності

Штрафні мита Євросоюзу на деякі товари зі США набули чинності у ніч на п'ятницю, 22 червня. Таким чином ЄС відреагував на рішення президента США Дональда Трампа запровадити мита на сталь і алюміній з Європи, Канади та Мексики. Американські мита вступили в силу в ніч на 1 червня і становлять 25 відсотків на вироби зі сталі та 10 відсотків - з алюмінію. Вони торкаються завезених з Європи товарів на загальну суму 6,4 мільярда євро.

Мита Євросоюзу, запроваджені у відповідь на дії США, стосуються низки американських товарів, серед яких - вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's. Загальна вартість американських товарів, яких торкнуться нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро.

Єврокомісар з питань торгівлі Сесилія Мальмстрьом у четвер, 21 червня, наголосила на готовності Євросоюзу вирішити торговий конфлікт. "Ми завжди відкриті до діалогу зі США", - заявила Мальмстрьом і попередила, що торгова війна може мати наслідки для світової економіки. Раніше вона пояснила, що ЄС не хотів запроваджувати ці мита, але дії США змусили його вжити цей захід. Трамп, у свою чергу, пригрозив, що якщо європейці не відмовляться від цього кроку, Вашингтон запровадить нові мита на продукцію європейського автовиробництва і запчастини до автомобілів.