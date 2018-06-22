Мита Євросоюзу на товари зі США набули чинності

Загальна вартість американських товарів, яких торкнуться нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро. Нові обмеження стосуються, виробів із сталі, віскі, арахісового масла, мотоциклів Harley Davidson та джинсів Levi's.
Штрафні мита Євросоюзу на деякі товари зі США набули чинності у ніч на п'ятницю, 22 червня. Таким чином ЄС відреагував на рішення президента США Дональда Трампа запровадити мита на сталь і алюміній з Європи, Канади та Мексики. Американські мита вступили в силу в ніч на 1 червня і становлять 25 відсотків на вироби зі сталі та 10 відсотків - з алюмінію. Вони торкаються завезених з Європи товарів на загальну суму 6,4 мільярда євро.
Мита Євросоюзу, запроваджені у відповідь на дії США, стосуються низки американських товарів, серед яких - вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's. Загальна вартість американських товарів, яких торкнуться нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро.
Єврокомісар з питань торгівлі Сесилія Мальмстрьом у четвер, 21 червня, наголосила на готовності Євросоюзу вирішити торговий конфлікт. "Ми завжди відкриті до діалогу зі США", - заявила Мальмстрьом і попередила, що торгова війна може мати наслідки для світової економіки. Раніше вона пояснила, що ЄС не хотів запроваджувати ці мита, але дії США змусили його вжити цей захід. Трамп, у свою чергу, пригрозив, що якщо європейці не відмовляться від цього кроку, Вашингтон запровадить нові мита на продукцію європейського автовиробництва і запчастини до автомобілів.