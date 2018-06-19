 Мистецтво на службі в бунтарства | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 19.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура й стиль життя

Мистецтво на службі в бунтарства

1968 рік є кульмінаційним моментом продуктивної епохи в мистецтві. У той же час він став провісником закінчення політичних і художніх утопій.

Ренато Гуттузо, Травень 1968-го

Ренато Гуттузо, "Травень 1968-го"

1968 рік - знаковий у післявоєнній історії багатьох країн світу. Він став кульмінацією протестної хвилі, яка походила зі студентського середовища і охоплювала різні сфери суспільного життя, у першу чергу політику і мистецтво. П'ятдесят років потому в Німеччині активно згадують цей рік, розмірковуючи про його витоки та ті наслідки, які він залишив у європейській і світовій історії.

Мистецтво шістдесятників

Одна з культурних подій, присвячених цьому року, виставка "Спалахи майбутнього. Мистецтво шістдесятників або влада безвладних", проходить з квітня по серпень 2018 року в музеї сучасного мистецтва імені Петера та Ірене Людвіг в Ахені. Експозиція прагне показати, як художники своїми роботами реагували на протестний рух 1960-х і які художні засоби вони використовували, повстаючи проти авторитарних структур і покоління своїх батьків, в якому багато хто ще залишався вірним нацистській ідеології. Виставка простежує критику капіталізму в мистецтві того часу, а також відповідь художників на святенницьку сексуальну мораль і закостенілі уявлення про гендерні ролі.

Один з експонатів виставки, картина "Травень 1968-го" італійського художника-реаліста Ренато Гуттузо (вона зображена на фото вгорі сторінки), читається як підручник з історії. Сцена з однією з найвідоміших фотографій XX століття, знята американцем Едвардом Адамсом у розпал війни у ​​В'єтнамі, показує поліцейського, який розстрілює впритул партизана. Поруч Ренато Гуттузо зобразив Мартіна Лютера Кінга, якого душить Ку-клукс-клан. У центрі картини - барикади, по один бік яких, на передньому плані, демонстранти, що несуть червоні прапори, а по іншу - хмарочоси і дорогий автомобіль як символи капіталістичної системи.

Абсурд зі смислом

Картина реаліста Ренато Гуттузо здається простою для розуміння глядача. 1960-ті роки, проте, породили течії, які відкидали усталені прийоми та уявлення у мистецтві і пропонували радикально нові художні форми. Однією з таких течій був рух Fluxus.

Марта Рослер, За чищенням гардин із серії Прекрасний будинок: Як війна приходить до нас додому, 1967-1972 роки

Марта Рослер, "За чищенням гардин" із серії "Прекрасний будинок: Як війна приходить до нас додому", 1967-1972 роки

Рух Fluxus (що в перекладі означає "потік життя") виступав за злиття різних форм мистецтва, таких як театр і перформанс, музика і поезія, виконання яких доповнювалося різноманітними, часом такими, що видаються абсолютно абсурдними, руками  та діями. Вистави в дусі Fluxus повинні були активізувати фантазію глядачів і розбурхати їх. Художники цього часу вважали своєю метою не виробництво артефактів для ринку, а прагнули донести до людей послання з політичним змістом.

Закривавлений ніс Йозефа Бойса

Яскравим представником Fluxus у Німеччині ставЙозеф Бойс (Joseph Beuys). Його портрет у повний зріст на виставці в Ахені нагадує про відомі на весь світ акції художника, які в силу своєї радикальності і новизни далеко не всім були до смаку. Одна з таких акцій відбулася в Технічному університеті Ахена (RWTH Aachen) 20 липня 1964 року, тобто рівно через 20 років після замаху на Гітлера, вчиненого графом Клаусом Шенком фон Штауффенберґом (Claus Schenk Graf von Stauffenberg). У залі, в якому зібралися 800 глядачів, кілька художників показували свій перформанс.

DW.COM

З кожним днем наближення до президентських виборів політична боротьба в Україні стає чимраз жорсткішою і масштабнішою. Тему протистояння влади й опозиції, яке набирає щоразу брутальніших форм, нині активно обговорюють і німецькі інтелектуали. Підшовхнув їх до цього лист відомого українського літератора Юрія Андруховича, адресований друзям у Німеччині. (27.10.2004)

Нинішній рік особливий для Німеччини. 40 років тому країною прокотилася хвиля студентських протестів. 68-й дав назву цілому поколінню. Сьогодні про ті бурхливі часи нагадують виставки. (18.04.2008)

За 60 років свого існування виставка в Касселі стала одним із найбільш значущих оглядів сучасного мистецтва у світі. (15.07.2015)

Тоді ще маловідомий Йозеф Бойс у цьому спектаклі грав музику, а під кінець дійства вирішив створити на сцені димову завісу, задля чого намагався провести хімічну реакцію з азотною кислотою. Щось у нього не вийшло, кислота пропалила одяг одному зі студентів, який, недовго думаючи, вдарив художника по обличчю, після чого той завдав кривдникові удару у відповідь. Закінчилася сутичка тим, що Йозеф Бойс раптом витягнув з кишені хрест і показав його публіці. Імпровізована акція авангардиста була відображена на фото, яке стало ще одним кроком на шляху художника до популярності.

Суперечлива епоха

1968 рік є кульмінаційним моментом надзвичайно продуктивної епохи, в якій домінувало мистецтво з елементами гри і художніх акцій, які переносять акцент з самого твору на процес його створення. Це мистецтво не було самоціллю, а слугувало засобом для створення нових ситуацій, які несуть у собі дух творчої свободи. У Німеччині рух молоді, за підтримки художників, зміг зламати закостенілі авторитарні структури в державі і суспільстві.

У той же час 1968 рік став провісником кінця епохи політичних і художніх утопій. 21 серпня 1968 року поклало кінець надії на демократичний соціалізм. У цей день війська СРСР та інших країн Варшавського договору увійшли в Прагу. Так була придушена "Празька весна" - період ліберальних реформ у Чехословаччині. Рух студентів у західних країнах розпався. У Німеччині з нього вийшло, у тому числі, терористичне угруповання "Фракція Червоної армії" (RAF).

  • Relikte des Kalten Krieges EINSCHRÄNKUNG

    Слідами Холодної війни: фотографії Мартіна Рьомерса

    Споруда, що тоне

    Складається враження, що ці руїни стирчать із хмари. Насправді ж бункер на фотографії Мартіна Рьомерса розташовано в Балтійському морі в Латвії. Споруджено його в часи Холодної війни, яка розпочалася після закінчення Другої світової й тривала до падіння Берлінської стіни в 1989 році. Вона не переросла в криваву війну, але загроза постійно витала в повітрі.

  • Relikte des Kalten Krieges EINSCHRÄNKUNG

    Слідами Холодної війни: фотографії Мартіна Рьомерса

    Бути готовим на випадок реального нападу

    Бункери, протиповітряна оборона, системи підслуховування - як Схід, так і Захід готувались захищатись у випадку потенційного нападу. Озброюватись! - таким було головне гасло часу. На фото: атомний бункер у західнонімецькому містечку Лорх, в якому розмістились військові склади Бундесверу.

  • Relikte des Kalten Krieges EINSCHRÄNKUNG

    Слідами Холодної війни: фотографії Мартіна Рьомерса

    Полігон радянських військ

    Між 1998 та 2009 роками Мартін Рьомерс об'їздив десять країн, де він розшукував подібні "релікти Холодної війни". Так виникла ціла серія, яка складається із 73 фотографій. Деякі фото презентує нині на спеціальній виставці Німецький Історичний музей у Берліні. Серед світлин і ця із залишками снарядів на колишньому радянському військовому полігоні. Зараз ця виставка видається актуальною як ніколи.

  • Relikte des Kalten Krieges EINSCHRÄNKUNG

    Слідами Холодної війни: фотографії Мартіна Рьомерса

    "Нова холодна війна"?

    Лише нещодавно прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв говорив на Мюнхенській конференції з питань безпеки про "нову холодну війну". Фотограф Рьомерс хоча й не вважає себе політичним активістом, але водночас він прагне задокументувати те, що війни роблять з людьми й ландшафтами.

  • Relikte des Kalten Krieges EINSCHRÄNKUNG

    Слідами Холодної війни: фотографії Мартіна Рьомерса

    Від кайзера до бундесверу

    Альтенґрабов у Саксонії. Тут, на військовому полігоні, в часи Холодної війни тренувались радянські військові. Цікаво, що раніше полігон використовували для своїх навчань кайзерівські війська, згодом - війська вермахту. Подивившись на фото, складається враження, що сьогодні полігон простоює. Але це не так. Червона мішень на задньому плані виказує, що тепер його використовує бундесвер.

  • Relikte des Kalten Krieges EINSCHRÄNKUNG

    Слідами Холодної війни: фотографії Мартіна Рьомерса

    Світло в кінці тунелю

    Фотографії, зроблені Рьоемерсом, не є історичними. Адже Холодна війна вже закінчилась і війська з обох сторін полишили свої колишні позиції. Власне його цікавить саме руйнування об'єктів, той момент, коли гору знову бере природа. На фото: вихід з атомного бункеру у Великобританії.

    Автор: Сара Юдіт Гофманн


DW.COM

Слідами Холодної війни: фотографії Мартіна Рьомерса

Атомні бункери, полігони, кладовища військової техніки. Фотограф Мартін Рьомерс побував по обидва боки колишньої "залізної завіси". Розмова про "нову холодну війну" та силу фотографії. (07.03.2016)  

Відео

Нова інсталяція Крісто на воді (19.06.2018)

Крісто представив у Великобританії свою першу велику роботу - це плавуча "Мастаба" - піраміда, складена з нафтових діжок, яка гойдатиметься на озері в Гайд-парку до вересня. 

Як волонтери рятують книги зруйнованої бібліотеки Мосула (19.06.2018)

У часи окупації ІД в іракському Мосулі забороняли та руйнували мистецькі та культурні пам'ятки. Така ж доля спіткала й міську бібліотеку. Після звільнення міста місцева молодь намагається врятувати вцілілі книги. 

Фотогалерея

Маленький крок для нас - іноді важливий внесок для захисту довкілля

10 простих внесків у порятунок планети

Кожен з нас може змінити свої звички у повсякденному житті, аби захистити довкілля. Які саме - у фотогалереї DW. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  