Минув лише рік: Трамп звільнив радника з нацбезпеки, що був наступником Флінна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2018

Президент США Дональд Трамп оголосив чергову кадрову перестановку. Цього разу хазяїн Білого дому вирішив змінити радника з національної безпеки. На цій посаді вже вдруге за час президентства Трампа з'являється нова людина. Про кадрові зміни Трамп повідомив увечері четверга, 22 березня, за місцевим часом в одному зі своїх дописів у соціальній мережі Twitter.

Згідно з повідомленням, нинішнього радника генерал-лейтенанта Герберта Реймонда Макмастера замінить на цій посаді колишній постійний представник США при ООН Джон Болтон. Нині Болтон працює аналітиком телеканалу Fox News, який вважається близьким до консервативних політсил.

Безоглядний "яструб"

Болтон відомий як прихильник украй жорсткої зовнішньополітичної лінії Вашингтона, повідомляє інформагенція AFP. Приміром, він активно закликав Білий дім вийти з міжнародної угоди з Іраном щодо ядерної програми останнього. Серед закликів Болтона були й вимоги завдати військового удару по Північній Кореї.

Герберт Макмастер, хоч теж наполягав на дотриманні США жорсткої лінії щодо Пхеньяна, але виступав проти того, аби Вашингтон відходив від багатосторонньої міжнародної співправі, у тому числі й щодо угоди з Тегераном, яку розробляли роками і яка була підписана всіма країнами з правом вето в Радбезі ООН та Німеччиною.

Вважається, що Макмастер, так само як і звільнений нещодавно секретар Державного департаменту США Рекс Тіллерсон, належав до поміркованого табору з команди Трампа. Чинний радник залишитиметься на посаді до середини квітня.

З січня 2017 року, коли Трамп заступив на посаду президента США, це - вже третє призначення на пост радника з питань нацбезпеки. Попередня була вимушеним кроком після того, як перший радник Трампа Майкл Флінн подав у відставку в лютому 2017 року після публікацій ЗМІ про те, що він, не маючи повноважень, обговорював телефоном санкції Вашингтона проти Росії з російським послом в США Сергієм Кисляком. Відставка Флінна, який перебував на посаді радника Трампа тільки три тижні, стала першим гучним випадком у рамках так званої "російської справи".

"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа Рекс Тіллерсон Колишній керівник Exxon протримався на посаді держсекретаря США трохи більше року. Дональд Трамп звільнив його заради формування "нової команди" напередодні перемовин з Північною Кореєю, додавши, що у нього з Тіллерсоном "не збігаються позиції". Подейкують, що стосунки між президентом та урядовцем погіршились після того, як Тіллерсон у жовтні 2017 року назвав Трампа "ідіотом".

"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа Гері Кон До роботи старшим радником президента США з економічних питань Гері Кон очолював інвестиційний банк Goldman Sachs. Його вважають одним із авторів податкової реформи, ухваленої в США наприкінці 2017 року. Кон є противником політики протекціонізму: він критував ініціативу Трампа щодо запровадження мит на ввезення алюмінію і сталі до США, заявляючи, що це негативно вплине на бізнес.

"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа Хоуп Хікс Хоуп Хікс пішла з посади директорки з комунікацій Білого дому наприкінці лютого 2018 року. За день до звільнення вона свідчила перед американськими законодавцями у так званій "російській справі". У Білому домі наголошували, що відставка Хікс не пов'язана з її свідченнями. 29-річна колишня модель була серед найближчих соратників Трампа.

"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа Стів Беннон Навіть людина, яка відіграла ключову роль у сходженні Трампа на політичний олімп, не протрималась у Білому домі довше року. Саме для Беннона Трамп у грудні 2016 року створив посаду головного стратега. Беннон був палким прихильником економічного націоналізму США та стратегії "Америка передусім". Причиною конфлікту з Трампом вважають критичні висловлювання Беннона щодо родини президента.

"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа Ентоні Скарамуччі 53-річний колишній інвестор гедж-фондів перебував на посаді директора з комунікацій Білого дому лише 10 днів. Мешканець Нью-Йорка, який обіймав цю кілька місяців вакантну посаду, пішов того ж дня, коли колишній генерал морської піхоти Джон Келлі став керівником апарату Білого дому.

"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа Райнс Прібус Колишнього керівника апарату Білого дому змусили залишити посаду лише через шість місяців роботи після публічної ворожнечі з Ентоні Скарамуччі, тодішнім директором з комунікацій Білого дому. За наявною інформацією, Прібус належав до співробітників апарату, котрі були проти кандидатури Скарамуччі.

"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа Шон Спайсер Речник Білого дому Шон Спайсер, який мав досить напружені стосунки з президентом і пресою, пішов у відставку, заявивши Трампу, що він категорично проти призначення Ентоні Скарамуччі на посаду директора з комунікацій Білого дому.

"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа Джеймс Комі Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі начебто через те, що той закрив справу проти колишньої державної секретарки США Гілларі Клінтон. Критики ж вважають, що справжньою причиною було розслідування ФБР імовірного втручання Росії у президентські вибори в США.

"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа Майкл Флінн Радник Трампа з нацбезпеки Флінн пішов у відставку після скандалу навколо його розмови з послом РФ у США щодо можливого скасування американських санкцій проти Москви. Розмова відбулася ще до вступу Трампа на посаду президента США. Флінн заперечував, що в розмові йшлося про санкції і їхнє можливе скасування. Автор: Світлана Кореновська

