Микольська: Експорт з України до ЄС зріс цього року на 27 відсотків

Експорт українських товарів до ЄС у січні-березні 2018 року зріс на 27 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомила торгова представниця України Наталія Микольська у понеділок, 23 квітня, під час візиту до Брюсселя, передає кореспондент DW.

З огляду на те, що минулого року експорт також суттєво збільшився, то це зростання вона назвала тенденцією. "Важливо, що воно відбувається майже в усіх групах (...) Ринок ЄС стає ринком у фокусі для все більшої кількості українських компаній", - додала Микольська. Таку динаміку вона назвала сигналом того, що угода про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і ЄС працює.

Експорт української сталі під загрозою

У Брюсселі Микольська провела зустріч з єврокомісаркою з питань торгівлі Сесілією Мальмстрьом. На ній сторони обговорили захисне розслідування, розпочате місяць тому Єврокомісією щодо 26 позицій металургійної продукції у відповідь на запровадження США митних тарифів та сталь та алюміній. За словами Микольської, ціллю цього розслідування є захистити ринок ЄС від перетікання на нього металургійної продукції, яка надходила до США.

Для України експорт цих товарів до ЄС має принципове значення. "Металургійна індустрія зараз створює подушку для економіки України, забезпечуючи валютні надходження в нашу державу. Майже всі підприємства цієї галузі розташовані на Сході, і для нас це також питання забезпечення роботою людей в регіонах, близьких до району АТО", - пояснила Микольська. За її словами, минулого року експорт з України до ЄС за цими 26 товарними позиціями становив 1,3 мільярда євро.

Торгова представниця наголосила, що оскільки між Україною і ЄС діє зона вільної торгівлі, то запровадження щодо України тих захисних заходів, які застосовуються незалежно від країни походження, нівелюватиме цілі угоди про ЗВТ. "Україна не може бути заручником торговельних обмежень, які застосовуються в інших країнах, оскільки ми використовуємо практику чесного експорту на ринок ЄС. Наша позиція була вислухана і почута Єврокомісією", - повідомила Микольська. Вона відмовилася уточнювати, яким саме був сигнал Мальмстрьом у відповідь.

У повідомленні Єврокомісії про початок розслідування говорилося, що воно має бути завершене протягом за дев'ять місяців, однак тимчасові захисні заходи в разі потреби можуть застосовуватися і протягом цього періоду.