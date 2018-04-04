МЗС: 44 договори між Україною та РФ призупинені чи розірвані

Про розірвання або призупинення дії 44-х договорів між Україною та РФ у середу, 4 квітня, повідомила заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

За словами Зеркаль, до 2014 року Україна та Росія уклали 451 міжнародний договір. Після початку збройної агресії РФ проти України в МЗС розпочали "інвентаризацію правової базидвосторонніх відносин із Росією".

Олена Зеркаль

"Станом на квітень 2018 року, за нашими даними, було виконано всі необхідні внутрішньодержавні процедури й ухвалено рішення про призупинення або зупинення дії одного міждержавного договору, 25-ти міжурядових договорів (20-ти з ініціативи України, п’яти - Росії), 18-ти міжвідомчих договорів", - заявила Олена Зеркаль на засіданні комітету Верховної Ради в закордонних справах.

Заступниця очільника МЗС також повідомила про докладання дипломатичним відомством України всіх зусиль для зменшення кількості угод, в продовженні яких Україна більше не зацікавлена.

Зеркаль також згадала про долю Договору про дружбу, співробітництво та партнерство з Росією. За її словами, позиція міністерства закордонних справ України полягає в недоцільності продовження даного договору. "Ми не виступаємо за розрив такого договору, ми виступаємо за те, щоб не продовжувати дію цього договору на наступні 10 років, оскільки змінилися обставини відносин України та РФ. Ці обставини потребують нових підходів до договірної бази", - наголосила Олена Зеркаль.