МЗС України: Спалення прапора Польщі - провокація російських спецслужб

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар переконаний, що інцидент зі спаленням польського прапора біля посольства Польщі в Києві є роботою російських спецслужб. "Це відверто дурна і, мені здається, абсолютно непотрібна провокація, яка була скоєна, я більш ніж упевнений, російськими спецслужбами. Немає серед наших навіть найрадикальніших елементів антипольських настроїв", - заявив посадовець журналістам у середу, 4 квітня, в Києві.

Боднар зазначив, що міністерство закордонних справ України засуджує такий акт. "Це були відверто замовлені "тітушки", які провели за п'ять хвилин свою акцію і втекли. Ніхто не взяв на себе відповідальність, ніхто не підтвердив, що це була політична акція", - наголосив заступник глави МЗС.

Сам же міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав інцидент зі спаленням польського прапора нападом на українсько-польську дружбу і черговою провокацією: "Люди, які мають щире серце, ніколи не плюндруватимуть символи інших націй", написав Клімкін в Twitter.

Нагадаємо, що 2 квітня перед посольством Польщі в Києві було спалено польський прапор. Міністерство закордонних справ Польщі направило українській стороні ноту протесту в зв'язку з цим інцидентом. Польське зовнішньополітичне відомство висловило обурення щодо відсутності належної відповіді з боку українських правоохоронців.