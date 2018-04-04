 МЗС України: Спалення прапора Польщі - провокація російських спецслужб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2018
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Новини

МЗС України: Спалення прапора Польщі - провокація російських спецслужб

У міністерстві закордонних справ України вважають, що до інциденту зі спаленням прапора біля посольства Польщі в Києві причетні російські спецслужби.

В українському МЗС засудили спалення польського прапора

В українському МЗС засудили спалення польського прапора

DW.COM

Попри хвилю критики, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що підпише нещодавно ухвалені зміни до закону про Інститут національної пам'яті. Натомість Верховна Рада України висловила розчарування та занепокоєння. (06.02.2018)

Президент Польщі Анджей Дуда нарікає, що багато питань знову "вирішуються у віддалених столицях", а поляки нібито працюють "на користь інших". (14.03.2018)

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар переконаний, що інцидент зі спаленням польського прапора біля посольства Польщі в Києві є роботою російських спецслужб. "Це відверто дурна і, мені здається, абсолютно непотрібна провокація, яка була скоєна, я більш ніж упевнений, російськими спецслужбами. Немає серед наших навіть найрадикальніших елементів антипольських настроїв", - заявив посадовець журналістам у середу, 4 квітня, в Києві.

Боднар зазначив, що міністерство закордонних справ України засуджує такий акт. "Це були відверто замовлені "тітушки", які провели за п'ять хвилин свою акцію і втекли. Ніхто не взяв на себе відповідальність, ніхто не підтвердив, що це була політична акція", - наголосив заступник глави МЗС.

Сам же міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав інцидент зі спаленням польського прапора нападом на українсько-польську дружбу і черговою провокацією: "Люди, які мають щире серце, ніколи не плюндруватимуть символи інших націй", написав Клімкін в Twitter.

Нагадаємо, що 2 квітня перед посольством Польщі в Києві було спалено польський прапор. Міністерство закордонних справ Польщі направило українській стороні ноту протесту в зв'язку з цим інцидентом. Польське зовнішньополітичне відомство висловило обурення щодо відсутності належної відповіді з боку українських правоохоронців.
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