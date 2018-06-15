МЗС України: Росія без дозволу переміщує війська у Придністров'ї

Міністерство закордонних справ України заявило, що Росія порушує режим зони безпеки придністровського конфлікту. У заяві в суботу, 16 червня, українські дипломати заявили, що РФ 14 червня несанкціоновано перемістила військову техніку та озброєння опергрупи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова в супроводі "правоохоронних органів" невизнаного утворення, зазначається на сайті відомства.

"Невиконання російською стороною взятих на себе зобов'язань підриває довіру між учасниками переговорного процесу та створює атмосферу напруженості в регіональному вимірі", - наголосили в МЗС України. Київ також наголосив, що підтримує Кишинів щодо "повного та безумовного виведення російських військ з території країни, відповідно до рішень Стамбульського саміту ОБСЄ 1999 року".

У березні були заяви, що новий раунд переговорів щодо врегулювання придністровського конфлікту може відбутися у Римі. В ОБСЄ казали, що для реалізації пунктів, за якими Кишинів і Тирасполь раніше підписали рішення, є необхідна "політична воля". Тоді, вважають в організації, можна буде виконати пакет з 8 пунктів, запропонованих на початку 2017 року, до запланованого раунду переговорів у форматі "5 + 2" (Кишинів і Тирасполь - сторони конфлікту, Росія, Україна і ОБСЄ - сторони-гаранти, ЄС і США - спостерігачі).

Придністров'я - невеличка смуга території на кордоні Молдови та України