 МЗС України: Росія без дозволу переміщує війська у Придністров′ї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2018

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Новини

МЗС України: Росія без дозволу переміщує війська у Придністров'ї

Київ стурбований військовими маневрами росіян біля південно-західних кордонів України.

Уболівальники з невизнаного Придністров'я в російському Сочі, 2017 рік

Уболівальники з невизнаного Придністров'я в російському Сочі, 2017 рік

Міністерство закордонних справ України заявило, що Росія порушує режим зони безпеки придністровського конфлікту. У заяві в суботу, 16 червня, українські дипломати заявили, що РФ 14 червня несанкціоновано перемістила військову техніку та озброєння опергрупи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова в супроводі "правоохоронних органів" невизнаного утворення, зазначається на сайті відомства.

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Молдовське суспільство розкололося надвоє. У деяких населених пунктах підписують символічні декларації про об'єднання з Румунією, в інших закликають до захисту державності Молдови. (28.03.2018)

Для виконання пакета з восьми пунктів наявна "політична воля", вважає спецпредставник ОБСЄ Франко Фраттіні. Кишинів також заявив про зацікавленість у діалозі "на різних рівнях". (27.03.2018)

"Невиконання російською стороною взятих на себе зобов'язань підриває довіру між учасниками переговорного процесу та створює атмосферу напруженості в регіональному вимірі", - наголосили в МЗС України. Київ також наголосив, що підтримує Кишинів щодо "повного та безумовного виведення російських військ з території країни, відповідно до рішень Стамбульського саміту ОБСЄ 1999 року".

У березні були заяви, що новий раунд переговорів щодо врегулювання придністровського конфлікту може відбутися у Римі. В ОБСЄ казали, що для реалізації пунктів, за якими Кишинів і Тирасполь раніше підписали рішення, є необхідна "політична воля". Тоді, вважають в організації, можна буде виконати пакет з 8 пунктів, запропонованих на початку 2017 року, до запланованого раунду переговорів у форматі "5 + 2" (Кишинів і Тирасполь - сторони конфлікту, Росія, Україна і ОБСЄ - сторони-гаранти, ЄС і США - спостерігачі).

Придністров'я - невеличка смуга території на кордоні Молдови та України

Придністров'я - невеличка смуга території на кордоні Молдови та України

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Ігор Додон про конфлікт на Донбасі: найважливіше - не заважати

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