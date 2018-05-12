 МЗС України рекомендує українцям не їхати на ЧС-2018 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2018
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Новини

МЗС України рекомендує українцям не їхати на ЧС-2018

Міністерство закордонних справ України радить українцям утриматися від поїздок до Росії на цьогорічний Чемпіонат світу з футболу.

Лого Чемпіонату світу з футболу 2018 року

Лого Чемпіонату світу з футболу 2018 року

Зовнішньополітичне відомство України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Росії з метою відвідання фінальної частини чемпіонату світу з футболу, що відбудеться з 14 червня по 15 липня 2018 року. Про це йдеться в заяві, опублікованій у вівторок, 15 травня, на офіційному сайті міністерства закордонних справ України.

DW.COM

Останніми роками від ФІФА відвернулося багато західних спонсорів. Але і компанії з Росії не готові підтримати проведення ЧС у своїй країні. (15.12.2017)

Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться влітку цього року в Росії, НСТУ не транслюватиме, повідомив голова суспільного мовника Зураб Аласанія. Інші українські канали теж відмовляються від трансляції. (12.02.2018)

Міністерство застерігає, що перебування громадян України на території Росії несе серйозні загрози для їхньої особистої безпеки. "Російські силові структури та каральні органи вдаються до затримань та звинувачень у шпигунській або терористичній діяльності, вчиняють проти українців інші провокативні дії", - йдеться в заяві МЗС.

До того ж у Росії, йдеться далі в документі, демонстрація своєї приналежності до України може спровокувати агресію з боку російських фанатів, більшість з яких не приховують свого ворожого ставлення до українців.

Міністерство закордонних справ також закликало закордонних партнерів політично бойкотувати фінальну частину чемпіонату світу з футболу на території Росії. "Вважаємо, що відмова у направленні до РФ офіційних делегацій стане важливою демонстрацією міжнародної солідарності у несприйнятті агресивної політики РФ", - зазначено в заяві.
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