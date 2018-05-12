МЗС України рекомендує українцям не їхати на ЧС-2018

Зовнішньополітичне відомство України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Росії з метою відвідання фінальної частини чемпіонату світу з футболу, що відбудеться з 14 червня по 15 липня 2018 року. Про це йдеться в заяві, опублікованій у вівторок, 15 травня, на офіційному сайті міністерства закордонних справ України.

Міністерство застерігає, що перебування громадян України на території Росії несе серйозні загрози для їхньої особистої безпеки. "Російські силові структури та каральні органи вдаються до затримань та звинувачень у шпигунській або терористичній діяльності, вчиняють проти українців інші провокативні дії", - йдеться в заяві МЗС.

До того ж у Росії, йдеться далі в документі, демонстрація своєї приналежності до України може спровокувати агресію з боку російських фанатів, більшість з яких не приховують свого ворожого ставлення до українців.

Міністерство закордонних справ також закликало закордонних партнерів політично бойкотувати фінальну частину чемпіонату світу з футболу на території Росії. "Вважаємо, що відмова у направленні до РФ офіційних делегацій стане важливою демонстрацією міжнародної солідарності у несприйнятті агресивної політики РФ", - зазначено в заяві.