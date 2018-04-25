 МЗС України засуджує продовження в Росії арешту українця Павла Гриба | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2018
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Новини

МЗС України засуджує продовження в Росії арешту українця Павла Гриба

Суд Краснодара продовжив ще на два місяці арешт українця Павла Гриба, якого в Росії звинувачують в терористичній діяльності. МЗС України засуджує це і вимагає допустити до нього українських лікарів.

Арешт Павлу Грибу продовжили на два місяці

Арешт Павлу Грибу продовжили на два місяці

Міністерство закордонних справ України засуджує рішення російського суду, який у суботу, 28 квітня, продовжив арешт 19-річного українця Павла Гриба до 4 липня. "Засуджуємо "рішення" російського суду і вимагаємо звільнення політв'язня Павла Гриба", - написала в Twitter речниця МЗС Мар'яна Беца. МЗС також вимагає допустити до Павла Гриба українських лікарів.

Жовтневий райсуд Краснодара 28 квітня продовжив Павлу Грибу, який був викрадений в Білорусі, вивезений до Росії та заарештований, термін утримання в СІЗО ще на два місяці - до 4 липня. Про це у недылю "Громадському" повідомив його батько Ігор Гриб. За його словами, засідання суду відбулось у закритому режимі.

Суддя попросив українського консула та матір Павла Гриба залишити приміщення суду. Йому також не надали особистого побачення з матір'ю, з якою він не бачився жодного разу за більше ніж вісім місяців, які він перебуває у СІЗО.

Ігор Гриб також повідомив, що за цей час у його сина погіршився стан здоров'я. "Останнім чином у Павла дуже сів зір. І він на останніх допитах, коли йому давати підписувати документи, дуже напружував очі", - сказав він.

DW.COM

Розмова українського консула з Павлом Грибом, якого утримують у СІЗО в РФ, була знята на відео. Призначені препарати йому не допомогають, повідомили в МЗС України. (23.10.2017)

24 серпня 2017 року Павло Гриб поїхав в Білорусь на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався лише в соціальних мережах. Пізніше співробітники Чернігівської місцевої прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом його зникнення.

Його батько, колишній співробітник Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив, що російські спецслужби викрали Павла. У вересні стало відомо, що зниклий українець перебуває в слідчому ізоляторі Краснодара в Росії, де йому закидають терористичну діяльність.
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