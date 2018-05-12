 МЗС України відсторонило консула в Гамбурзі через закиди в антисемітизмі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2018
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Новини

МЗС України відсторонило консула в Гамбурзі через закиди в антисемітизмі

Консулу України в Гамбурзі Василю Марущинцю закидають антисемітські висловлювання в мережі Facebook. МЗС у Києві розпочало дисциплінарне провадження та відсторонило дипломата від служби.

МЗС України

МЗС України проводить дисциплінарне розслідування щодо консула України в Гамбурзі

Міністерство закордонних справ відсторонило консула України в німецькому місті Гамбург Василя Марущинця від виконання обов'язків і допускає його відкликання з посади. Підставою для цього послугували нібито антисемітські висловлювання Марущинця у соцмережі Facebook. Про це в понеділок, 14 травня, заявила, речниця українського МЗС Мар'яна Беца.

"Відразу як нам стала відома інформація про можливі антисемітські висловлення нашого консула в Гамбурзі, міністр закордонних справ Павло Клімкін доручив державному секретареві розпочати дисциплінарне провадження. Воно негайно почалося і уже триває. Консула відсторонено від виконання обов'язків", - цитує Бецу агенція "Українські новини".

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Переважну більшість антисемітських злочинів скоїли праві екстремісти, повідомили в німецькому уряді. Показники таких правопорушень залишаються на рівні 2016 року. (11.02.2018)

За словами речниці МЗС, така перевірка має пройти швидко, а за її результатами консула може бути відкликано. "Ми не виключаємо його відкликання з Гамбурга в Україну найближчим часом. Це абсолютно неприйнятно на дипломатичній службі. Безумовно, ми ретельно розберемося й зробимо висновки на майбутнє", - сказала вона.

Раніше про початок дисциплінарного провадження щодо консула в Гамбурзі написав у Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
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