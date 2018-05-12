МЗС України відсторонило консула в Гамбурзі через закиди в антисемітизмі

Міністерство закордонних справ відсторонило консула України в німецькому місті Гамбург Василя Марущинця від виконання обов'язків і допускає його відкликання з посади. Підставою для цього послугували нібито антисемітські висловлювання Марущинця у соцмережі Facebook. Про це в понеділок, 14 травня, заявила, речниця українського МЗС Мар'яна Беца.

"Відразу як нам стала відома інформація про можливі антисемітські висловлення нашого консула в Гамбурзі, міністр закордонних справ Павло Клімкін доручив державному секретареві розпочати дисциплінарне провадження. Воно негайно почалося і уже триває. Консула відсторонено від виконання обов'язків", - цитує Бецу агенція "Українські новини".

За словами речниці МЗС, така перевірка має пройти швидко, а за її результатами консула може бути відкликано. "Ми не виключаємо його відкликання з Гамбурга в Україну найближчим часом. Це абсолютно неприйнятно на дипломатичній службі. Безумовно, ми ретельно розберемося й зробимо висновки на майбутнє", - сказала вона.

Раніше про початок дисциплінарного провадження щодо консула в Гамбурзі написав у Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін.