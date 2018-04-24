 МЗС України вимагає допустити до Балуха українських лікарів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.04.2018
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Новини

МЗС України вимагає допустити до Балуха українських лікарів

Київ вимагає негайного звільнення українця Володимира Балуха, засудженого в анексованому РФ Криму. МЗС України вимагає допуску до нього українських лікарів.

Володимир Балух

Володимир Балух (архівне фото)

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії допустити українських лікарів до ув'язненого в анексованому Росією Криму українського активіста Володимира Балуха, який ще у березні оголосив голодування. "Вимагаємо його негайного звільнення", - написала у Twitter речниця МЗС Мар'яна Беца в четвер, 26 квітня.

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Кримчанин Володимир Балух вже три тижні голодує на знак протесту проти вироку окупаційного суду у Криму. Чи є шанс, що світова спільнота вплине на звільнення проукраїнського активіста? (06.04.2018)

Німецькому урядові відомо про справу українського активіста Володимира Балуха, засудженого в окупованому Криму. (06.04.2018)

Напередодні координаторка Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник заявила, що Балух продовжує голодування, хоча раніше на припиненні протесту наполягали представники СІЗО Сімферополя. Про це вона розповіла сайту "Крим.Реалії". Раніше Рада з прав людини (РПЛ) при президенті Росії повідомляла, що Балух "припинив голодування, коли дізнався, що РПЛ взяла його справу під свій контроль".

Нагадаємо, що 4 серпня 2017 року Роздольненський суд анексованого Криму засудив до позбавлення волі на три роки і сім місяців українця Володимира Балуха, відомого тим, що він вивісив на своєму будинку в селі Серебрянка український прапор, а також прикріпив табличку "вулиця Героїв Небесної Сотні". Його звинуватили в незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухових речовин.
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