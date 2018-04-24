МЗС України вимагає допустити до Балуха українських лікарів

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії допустити українських лікарів до ув'язненого в анексованому Росією Криму українського активіста Володимира Балуха, який ще у березні оголосив голодування. "Вимагаємо його негайного звільнення", - написала у Twitter речниця МЗС Мар'яна Беца в четвер, 26 квітня.

Напередодні координаторка Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник заявила, що Балух продовжує голодування, хоча раніше на припиненні протесту наполягали представники СІЗО Сімферополя. Про це вона розповіла сайту "Крим.Реалії". Раніше Рада з прав людини (РПЛ) при президенті Росії повідомляла, що Балух "припинив голодування, коли дізнався, що РПЛ взяла його справу під свій контроль".

Нагадаємо, що 4 серпня 2017 року Роздольненський суд анексованого Криму засудив до позбавлення волі на три роки і сім місяців українця Володимира Балуха, відомого тим, що він вивісив на своєму будинку в селі Серебрянка український прапор, а також прикріпив табличку "вулиця Героїв Небесної Сотні". Його звинуватили в незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухових речовин.