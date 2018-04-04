МЗС Росії обіцяє жорстко відповісти на нові санкції США

Нові санкції, запроваджені мінфіном США проти 24 громадян РФ і 14 російських компаній, не залишаться "без жорсткої відповіді". "Жодні заходи тиску не звернуть Росію з обраного курсу", - йдеться в заяві МЗС РФ, опублікованій на сайті відомства в п'ятницю, 6 квітня.

У документі стверджується, що американські санкції спрямовані проти російських компаній, "які давно підтримують ділові зв'язки зі США, від яких там залежать тисячі робочих місць". Мета санкцій - усунення ринкових конкурентів США, йдеться в заяві російського міністерства. Якою буде відповідь російської сторони, не уточнюється.

Постраждалі від санкцій отримають держпідтримку

У той же день глава мінпромторгу РФ Денис Мантуров пообіцяв "ще більше підтримувати" компанії, які потрапили під нові санкції США. "Деякі банки і споживачі намагалися максимально усунутися від використання продукції таких компаній. Для нас це не прийнятно, за це будемо жорстко карати", - пригрозив міністр. За його словами, щодо російських компаній, які відмовляються працювати з компаніями, які потрапили під санкції, будуть застосовуватися адміністративні покарання.

Своєю чергою, голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін, виступаючи перед парламентськими журналістами, заявив, що "російські бізнесмени, які потрапили під санкції, повинні отримати підтримку". Не уточнивши, якого типу підтримку передбачається їм надати, він пообіцяв "обговорювати ці питання з усіма, хто зацікавлений в зростанні російської економіки".

Як повідомлялося, сукупні статки семи російських мільярдерів, що потрапили під санкції, в день їх запровадження скоротилися більше, ніж на 1,25 мільярда доларів. Найбільше постраждав Олег Дерипаска, який втратив більше 15 відсотків своїх активів. Статки Сулеймана Керімова скоротилися на 3,9 відсотка, Віктора Вексельберга - на 0,4 відсотка.