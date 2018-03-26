МЗС Росії вручає ноти протесту послам Німеччини, України та інших країн

У Москві посли Німеччини, Франції, Великобританії, України, Італії, Польщі та інших країн прибули у п'ятницю, 30 березня, до будівлі міністерства закордонних справ Росії. Про це повідомляє інформагенція Reuters і додає, що посольства не анонсували зустрічі з представниками російського зовнішньополітичного відомства.

У МЗС РФ повідомили, що викликаються представники країн, які "вжили недружніх заходів щодо Росії на знак солідарності з Великобританією" та вислали російських дипломатів у зв'язку зі "справою Скрипаля". Послам вручаються ноти протесту та оголошується про заходи у відповідь з російського боку, йдеться у повідомленні.

Рудіґер фон Фріч

Посол Німеччини Рудіґер фон Фріч (Rudiger von Fritsch) вийшов першим з будівлі міністерства. У коментарі журналістам він зазначив, що Берлін залишається відкритим до діалогу з Москвою, але Росія повинна відповісти на запитання щодо отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля у Великобританії. "Інтерес Німеччини у добрих відносинах з Росією залишається (...) У світлі трагічного інциденту в Солсбері зробити все, щоб забезпечити ясність і прозорість та відповісти на справедливі запитання, - це справа російського уряду", - цитує посла інформагенція dpa.

Як повідомлялося, у відповідь на вислання Сполученими Штатами Америки 60 російських дипломатів, підозрюваних у розвідувальній діяльності, Росія вислала 60 американських дипломатів. У Держдепартаменті США відповідь Росії назвали "невиправданою" і заявили, що розглядають варіанти подальших заходів щодо Кремля.

Нагадаємо, колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу РФ (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. Згідно з висновками слідства, вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. Лондон звинувачує у причетності до замаху на Скрипаля Росію, російська сторона заперечує свою участь у хімічній атаці.