 Мешканцям ЄС молодше 16 років заборонили користуватися WhatsApp | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2018
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Новини

Мешканцям ЄС молодше 16 років заборонили користуватися WhatsApp

Зміни у правилах користування викликані посиленням вимог до захисту персональних даних у ЄС. Як перевірятимуть вік, у WhatsApp не уточнили.

WhatsApp встановив віковий ценз для користувачів у ЄС до 16 років

WhatsApp встановив віковий ценз для користувачів у ЄС до 16 років

Популярний месенджер WhatsApp, який належить Facebook, підняв мінімальний вік користувачів у Європейському Союзі. Віднині для використання месенджером потрібно бути 16-річним чи старше, повідомляється на сайті застосунку з оновленням правил користування в середу, 25 квітня. Програмою для обміну миттєвими повідомленнями станом на січень 2018 року користувалося більше 1,5 мільярда людей.

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Коментуючи останній інцидент навколо електронних реєстрів Держінформюсту, правозахисники не на жарт стурбовані: на їхню думку, персональні дані українців є абсолютно незахищені. (04.10.2013)

На думку іспанського Агентства із захисту даних, Facebook припускається "серйозних порушень" прописаних в іспанському законодавстві правил захисту даних користувачів. Соцмережу було оштрафовано на 1,2 мільйона євро. (11.09.2017)

Зміна політики WhatsApp пов'язана із підготовкою до набуття чинності новим законодавством у ЄС про захист особистих даних в інтернеті, що має відбутися наступного місяця. "Євросоюз оновлює законодавство щодо приватності з вимогою більшої прозрості щодо того, як інформація про людину використовується онлайн", - зазначається у заяві компанії. Як WhatsApp перевірятиме вік користувача, не уточнюється.

Зміни в умови надання послуг в країнах ЄС робить і соцмережа Facebook. Користувачів Facebook віком від 13 до 15 років, які мешкають в країнах Євросоюзу, соцмережа попросить зазначити батьків або опікунів, які можуть дати згоду на обробку персональних даних, додає агенція новин Reuters.

Загальний регламент щодо захисту даних (General Data Protection Regulation, GDPR) ухвалили в Європарламенті у квітні 2016 року. Він має посилити і стандартизувати захист персональних даних у країнах ЄС. Серед іншого йдеться про те, що користувач отримує право контролювати збирану про нього інформацію. Невиконання вимог GDPR передбачає покарання у вигляді великих штрафів.
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