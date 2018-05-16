Металургійний комбінат "Арселор Міттал Кривий Ріг" зупинився через страйк

Металургійний комбінат "Арселор Міттал Кривий Ріг" зупинив більшість виробничих потужностей через страйк працівників.
Гірничо-металургійний комбінат "Арселор Міттал Кривий Ріг" заявляє про зупинення більшості виробничих потужностей. Причина - страйк працівників залізничного цеху. Про в четвер, 16 травня, повідомили на підприємстві, інформує агенція "Українські Новини".
"Машиністи тепловозів та їхні помічники, збирачі поїздів відмовилися виходити на лінію, чим поставили під загрозу роботу всього комбінату. Така акція не була анонсована і погоджена заздалегідь із керівництвом ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг", - йдеться у повідомленні підприємства.
Внаслідок того, що наразі на підприємстві задіяні лише 14 тепловозів з 92, паралізований весь технологічний ланцюжок. Компанія зазначає, що такі позапланові збої в роботі виробничих агрегатів негативно позначаються на функціонуванні газотранспортної системи. "Є реальна загроза вибухів газопроводів внаслідок перепадів тиску, що може призвести до техногенної катастрофи в масштабах не тільки комбінату, а й міста", - повідомляє прес-служба "Арселор Міттал".
Страйкарі вимагають підвищення заробітної плати до європейського рівня і забезпечення відповідності рухомого складу стандартам охорони праці. Перемовини з керівництвом тривають.
Нагадаємо, що металургійним комбінат "Арселор Міттал Кривий Ріг" від 2005 року належить найбільшому виробнику сталі в Європі, компанії ArcelorMittal. Комбінат у Кривому Розі є одним з найбільших виробників сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, також виробляє агломерат, концентрат, кокс, чавун та сталь.
Після купівлі італійської компанії Ilva металургійна компанія ArcelorMittal стане найбільшим виробником сталі в Євросоюзі. При цьому сталевий гігант має продати деякі заводи в Європі для збереження конкурентних умов. (07.05.2018)
У Німеччині масштабний страйк працівників державних та комунальних підприємств паралізував роботу кількох аеропортів, що спричинило скасування понад тисячі рейсів. Від страйку постраждали десятки тисяч пасажирів. (10.04.2018)