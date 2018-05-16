Металургійний комбінат "Арселор Міттал Кривий Ріг" зупинився через страйк

Гірничо-металургійний комбінат "Арселор Міттал Кривий Ріг" заявляє про зупинення більшості виробничих потужностей. Причина - страйк працівників залізничного цеху. Про в четвер, 16 травня, повідомили на підприємстві, інформує агенція "Українські Новини".

"Машиністи тепловозів та їхні помічники, збирачі поїздів відмовилися виходити на лінію, чим поставили під загрозу роботу всього комбінату. Така акція не була анонсована і погоджена заздалегідь із керівництвом ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг", - йдеться у повідомленні підприємства.

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Внаслідок того, що наразі на підприємстві задіяні лише 14 тепловозів з 92, паралізований весь технологічний ланцюжок. Компанія зазначає, що такі позапланові збої в роботі виробничих агрегатів негативно позначаються на функціонуванні газотранспортної системи. "Є реальна загроза вибухів газопроводів внаслідок перепадів тиску, що може призвести до техногенної катастрофи в масштабах не тільки комбінату, а й міста", - повідомляє прес-служба "Арселор Міттал".

Страйкарі вимагають підвищення заробітної плати до європейського рівня і забезпечення відповідності рухомого складу стандартам охорони праці. Перемовини з керівництвом тривають.

Нагадаємо, що металургійним комбінат "Арселор Міттал Кривий Ріг" від 2005 року належить найбільшому виробнику сталі в Європі, компанії ArcelorMittal. Комбінат у Кривому Розі є одним з найбільших виробників сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, також виробляє агломерат, концентрат, кокс, чавун та сталь.