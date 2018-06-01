 Меркель: Deutsche Welle - історія успіху | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2018

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Новини

Меркель: Deutsche Welle - історія успіху

На урочистостях з нагоди 65-річчя Deutsche Welle канцлерка Німеччини Анґела Меркель наголосила на важливості роботи медіаконцерну.

Анґела Меркель

Канцлерка ФРН наголосила на важливості роботи DW з огляду на нинішні події у світі

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) відзначила дедалі більшу роль DW як достовірного джерела інформації на тлі зростання обсягів дезінформації та цілеспрямованого поширення фейкових новин у світі. Про це вона сказала на урочистостях з нагоди 65-річчя медіаконцерну Deutsche Welle (DW) у Берліні у вівторок, 5 червня.

За її словами, нині складно переоцінити роль вільних ЗМІ та вільного поширення інформації, особливо з огляду на Китай, де користувачам блокується доступ до інформаційного продукту DW.

"Голос свободи" 

У своїй промові Меркель назвала медіаконцерн "голосом батьківщини та голосом свободи". Канцлерка зокрема зазначила, що за ці десятиліття роботи DW стала символом об'єктивної та серйозної журналістики. Крім того, за цей час медіакомпанію стали високо "цінувати як надійного партнера" скрізь у світі, додала Меркель. "Можна сказати, що історія Deutsche Welle це історія успіху", - зауважила вона. 

DW.COM

До Всесвітнього дня свободи преси та 65-річчя Deutsche Welle генеральний директор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) дає обіцянку. (03.05.2018)

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Через 65 років після виходу в ефір Deutsche Welle стоїть перед новими викликами - кризами у світі та сплеском популізму. На присвячених іномовнику урочистостях у Бундестазі 5 червня виступить і канцлерка Меркель. (05.06.2018)

Так само німецька канцлерка підкреслила роль DW у поширенні у світі європейського погляду на події. Особливо нагальним це завдання стає через майбутній вихід Великобританії зі складу ЄС - так званий Brexit, додала Меркель.

Канцлерка ФРН відзначила також і той позитивний внесок, котрий зробила DW Akademie у розвиток медіакомпетенції та самих ЗМІ у багатьох країнах світу. Це - праця "задля свободи, задля демократії", наголосила Меркель.

Важливим аспектом діяльності DW Меркель назвала й допомогу всім тим, хто вивчає німецьку мову. Особливої ваги це набуває також і на тлі зростання обсягів міграції до Німеччини, сказала Меркель. Канцлерка ФРН пообіцяла DW подальшу підтримку з боку німецького уряду.

Водночас генеральний директор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) у своєму виступі відзначив, що медіаконцерн, котрий за ці десятиліття здобув славу "голосу свободи", має чітку мету - "інформувати більше людей, і саме там, де вони стикаються з цензурою та пропагандою". За його словами, на сьогодні такі явища, як "пропаганда, дезінформація та спроби розколоти ЄС" стали "сумною реальністю". Він також визнав і факт посилення "міжнародної конкуренції ідей та поглядів". При цьому гендиректор медіаконцерну вказав на проблеми, пов'язані з утисками свободи преси в окремих країнах.

Відкритість світу

Також, за його словами, DW - платформа для міжнародного діалогу й сповідує "відкритість до світу". У самому німецькому іномовнику працюють представники понад 60 національностей. Вони залучені до роботи над інформаційним продуктом 30-ма мовами. Усіх співробітників об'єднує спільна позиція - ідеї свободи, прав людини, демократії та толерантності, додав Лімбурґ. "Це цінності, які Німеччина і DW відстоюють у світі", - наголосив він.

Гендиректор також DW подякував Бундестагу та німецькому урядові за підтримку, згадавши при цьому заплановане на 2019 рік істотне збільшення бюджету DW.

На урочистостях з нагоди 65-річниці DW були присутні близько 350 політиків, діячів культури та представників ЗМІ.

 

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    Українська редакція DW

    Українською мовою про Європу, Німеччину й події в Україні DW розповідає від березня 2000-го року. Все починалося з радіопрограм на коротких хвилях. Тепер наша мультимедійна редакція працює в інтернеті з текстами, звуком і відео. Читайте і дивіться DW українською на Facebook, Twitter і YouTube. На фото: Тетяна Бондаренко (ліворуч) та Інна Завгородня (праворуч) озвучують відеосюжет.

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    65 років DW. Погляд за лаштунки

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    Автор: Клаус Даманн, Дмитро Каневський, Аніта Грабська


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Ми цілодобово пишемо новини, репортажі, аналітику. Проводимо інтерв’ю і знімаємо сюжети для радіо, телебачення та інтернету. Дізнайтеся більше про DW - зазирніть за лаштунки! (03.05.2018)  

Аудіо й відео до теми

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