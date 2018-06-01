Меркель: Deutsche Welle - історія успіху

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) відзначила дедалі більшу роль DW як достовірного джерела інформації на тлі зростання обсягів дезінформації та цілеспрямованого поширення фейкових новин у світі. Про це вона сказала на урочистостях з нагоди 65-річчя медіаконцерну Deutsche Welle (DW) у Берліні у вівторок, 5 червня.

За її словами, нині складно переоцінити роль вільних ЗМІ та вільного поширення інформації, особливо з огляду на Китай, де користувачам блокується доступ до інформаційного продукту DW.

"Голос свободи"

У своїй промові Меркель назвала медіаконцерн "голосом батьківщини та голосом свободи". Канцлерка зокрема зазначила, що за ці десятиліття роботи DW стала символом об'єктивної та серйозної журналістики. Крім того, за цей час медіакомпанію стали високо "цінувати як надійного партнера" скрізь у світі, додала Меркель. "Можна сказати, що історія Deutsche Welle це історія успіху", - зауважила вона.

Так само німецька канцлерка підкреслила роль DW у поширенні у світі європейського погляду на події. Особливо нагальним це завдання стає через майбутній вихід Великобританії зі складу ЄС - так званий Brexit, додала Меркель.

Канцлерка ФРН відзначила також і той позитивний внесок, котрий зробила DW Akademie у розвиток медіакомпетенції та самих ЗМІ у багатьох країнах світу. Це - праця "задля свободи, задля демократії", наголосила Меркель.

Важливим аспектом діяльності DW Меркель назвала й допомогу всім тим, хто вивчає німецьку мову. Особливої ваги це набуває також і на тлі зростання обсягів міграції до Німеччини, сказала Меркель. Канцлерка ФРН пообіцяла DW подальшу підтримку з боку німецького уряду.

Водночас генеральний директор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) у своєму виступі відзначив, що медіаконцерн, котрий за ці десятиліття здобув славу "голосу свободи", має чітку мету - "інформувати більше людей, і саме там, де вони стикаються з цензурою та пропагандою". За його словами, на сьогодні такі явища, як "пропаганда, дезінформація та спроби розколоти ЄС" стали "сумною реальністю". Він також визнав і факт посилення "міжнародної конкуренції ідей та поглядів". При цьому гендиректор медіаконцерну вказав на проблеми, пов'язані з утисками свободи преси в окремих країнах.

Відкритість світу

Також, за його словами, DW - платформа для міжнародного діалогу й сповідує "відкритість до світу". У самому німецькому іномовнику працюють представники понад 60 національностей. Вони залучені до роботи над інформаційним продуктом 30-ма мовами. Усіх співробітників об'єднує спільна позиція - ідеї свободи, прав людини, демократії та толерантності, додав Лімбурґ. "Це цінності, які Німеччина і DW відстоюють у світі", - наголосив він.

Гендиректор також DW подякував Бундестагу та німецькому урядові за підтримку, згадавши при цьому заплановане на 2019 рік істотне збільшення бюджету DW.

На урочистостях з нагоди 65-річниці DW були присутні близько 350 політиків, діячів культури та представників ЗМІ.

65 років DW. Погляд за лаштунки "30 секунд до початку ефіру"... Аби ведучі могли максимально зосередитися на висвітленні головних тем дня, їм допомагають редактори й технічна служба. Режисери випускають в ефір сюжети, забезпечують прямі включення та коригують сітку мовлення, якщо з'являються термінові новини.

65 років DW. Погляд за лаштунки Українська редакція DW Українською мовою про Європу, Німеччину й події в Україні DW розповідає від березня 2000-го року. Все починалося з радіопрограм на коротких хвилях. Тепер наша мультимедійна редакція працює в інтернеті з текстами, звуком і відео. Читайте і дивіться DW українською на Facebook, Twitter і YouTube. На фото: Тетяна Бондаренко (ліворуч) та Інна Завгородня (праворуч) озвучують відеосюжет.

65 років DW. Погляд за лаштунки "Поясни німецьку систему сортування сміття"... ...українцям! Для Михайла Малого це - буденна справа. Він знімає відеоблог "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" і пояснює складні теми цікаво та зрозуміло. Дивіться на YouTube-каналі DW Ukrainian.

65 років DW. Погляд за лаштунки "Ви слухаєте..." ...передачі DW - наприклад, амхарською мовою з ведучою Лідет Абебе, яка виходить у прямий ефір зі штаб-квартири DW у Бонні. Амхарська - одна з тридцяти мов, якими працює наша медіакомпанія для глядачів, слухачів і читачів у всьому світі.

65 років DW. Погляд за лаштунки Інтерв'ю китайського письменника Ляо Іу... ...з редактором DW Маттіасом фон Гайном. Ми надаємо трибуну багатьом діячам із країн, де свобода слова відсутня або обмежена. Подавати різні точки зору на події - засадниче правило нашої редакційної політики.

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65 років DW. Погляд за лаштунки Вивчаємо німецьку із Джоджо "Джоджо шукає щастя" - теленовела, яка допомагає цікаво вивчати німецьку мову. За сюжетом, молода бразилійка приїздить на навчання до Кельна. Вона бореться з труднощами студентського життя і, звісно, закохується. У головній ролі - театральна акторка Доротеа Крігль. Ці та інші безкоштовні матеріали для вивчення німецької ви знайдете на нашому сайті.

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