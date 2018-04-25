Меркель і Трамп: спроба домовитися номер два (відео)

Перший візит Анґели Меркель у Білий дім запам'ятався відмовою Дональда Трампа потиснути їй руку. Чи зможуть лідери США та ФРН порозумітися краще з другої спроби 27 квітня?
З першого візиту Меркель до Трампа цей момент запам'ятався найбільше. Президент США демонстративно проігнорував канцлерку ФРН, коли вона запитала його про ще одне рукостискання для камер. Такі символічні кадри політичного непорозуміння актуальні й нині, через рік після першої зустрічі двох лідерів. Приводів для непорозумінь навіть стало більше.
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