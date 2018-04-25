 Меркель і Трамп: спроба домовитися номер два (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Політика й суспільство

Меркель і Трамп: спроба домовитися номер два (відео)

Перший візит Анґели Меркель у Білий дім запам'ятався відмовою Дональда Трампа потиснути їй руку. Чи зможуть лідери США та ФРН порозумітися краще з другої спроби 27 квітня?

Bundeskanzlerin Merkel mit US-Präsident Trump (AFP/Getty Images/J. MacDougall)

Дональд Трамп і Анґела Меркель на саміті Великої двадцятки в липні 2017

З першого візиту Меркель до Трампа цей момент запам'ятався найбільше. Президент США демонстративно проігнорував канцлерку ФРН, коли вона запитала його про ще одне рукостискання для камер. Такі символічні кадри політичного непорозуміння актуальні й нині, через рік після першої зустрічі двох лідерів. Приводів для непорозумінь навіть стало більше. 


 

DW.COM

"Північний потік-2" - одна з тем візиту Меркель до Трампа

На переговорах канцлерки ФРН у Вашингтоні ітиметься про загрозу торговельної війни між США і ЄС, німецькі авто, а також плани "Газпрому" і американські санкції проти російських олігархів. (27.04.2018)  

Коментар: Макрон як протиотрута від Трампа

Державний візит Еммануеля Макрона до Дональда Трампа можна вважати успіхом. Його зворушливий виступ у Конгресі показує, що попри тісні відносини з Трампом він готовий опонувати його курсу, вважає Міхаель Кніґґе. (26.04.2018)  

Вашингтон погрожує санкціями за "Північний потік-2": як реагує Берлін? (відео)

Східна Європа, котра протидіє будівництву Росією в обхід України газопроводу "Північний потік-2", отримала союзника. США вирішили пригрозити санкцями задіяним в проекті компаніям. Як на це реагують у Німеччині? (22.03.2018)  

Також за темою

Меркель в гостях у Трампа: чи зміниться тональність між ФРН та США? (27.04.2018) 27.04.2018

Перший візит Анґели Меркель у Білий дім запам'ятався відмовою Дональда Трампа потиснути їй руку. Чи зможуть лідери США та ФРН порозумітися краще з другої спроби 27 квітня?

Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen

Меркель: ФРН підтримує військову операцію Заходу в Сирії 14.04.2018

Канцлерка ФРН Анґела Меркель підтримала удари, яких США, Великобританія та Франція завдали по цілях у Сирії. Вона переконана, що після цього місцевий режим утримається від застосування хімічної зброї.

Трамп розкритикував Німеччину за "Північний потік" (05.04.2018) 05.04.2018

Дональд Трамп не підтримує будівництво "Північного потоку-2" і критикує за це Німеччину. Про це президент США заявив на зустрічі з лідерами балтійських країн у Вашингтоні.

Докладно

Юлія Тимошенко поки лідирує у рейтингах, присвячених президентським виборам в Україні

Тимошенко, Порошенко і гра в "підкидного" президента

Сергій Руденко про лідерство Юлії Тимошенко у президентських рейтингах в Україні, і про те, що це означає для Порошенка. 

Меркель перед початком візиту до США

"Північний потік-2" - одна з тем візиту Меркель до Трампа

На переговорах у Вашингтоні ітиметься також і про антиросійські санкції. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  