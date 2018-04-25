Меркель і Трамп обговорили Іран, КНДР, Росію, Україну і взаємну торгівлю

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що історична зустріч лідерів Північної та Південної Корей, яка відбулася в той же день, обнадіює. Водночас Трамп додав, що "не повторюватиме помилки попередніх урядів" і чинитиме тиск на Пхеньян, поки на Корейському півострові не відбудеться відмова від ядерної зброї. Ці заяви пролунали на спільній прес-конференції Трампа та німецької канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) у Вашингтоні у п'ятницю, 27 квітня, передає інформагенція Reuters.

Трамп сподівається, що його зустріч із лідером КНДР Кім Чен Ином, яка планується, буде продуктивною. "Максимальний тиск триватиме, поки не відбудеться денуклеаризація. Я з нетерпінням чекаю нашої зустрічі. Це буде щось", - констатував президент США.

Анґела Меркель свою чергою похвалила тверду позицію Трампа щодо КНДР включно з санкціями щодо Пхеньяна, які Вашингтон посилив торік. За її словами, така позиція "відкрила нові можливості", передає dpa. Переговори між Сеулом і Пхеньяном вона назвала "першим кроком" і додала: "Ми, німці, після років поділу (на ФРН і НДР - Ред.) надто добре знаємо, що це означає".

Трамп: Іран не матиме ядерної зброї

Важливою темою перемовин Меркель і Трампа була ситуація навколо багатосторонньої ядерної угоди з Іраном. Трамп назвав режим у Тегерані "режимом вбивць" і пообіцяв, що ця країна не володітиме ядерною зброєю. Він звинуватив Тегеран у поширенні "насилля, кровопролиття і хаосу" на Близькому Сході. "Ми повинні забезпечити, щоб цей режим вбивць навіть не наближався до володіння ядерною зброєю", - заявив лідер США.

До 12 травня Трамп має вирішити долю санкцій, які Вашингтон зняв із Тегерану в обмін на підписання ядерної угоди. Це рішення фактично визначитиме, чи залишиться Вашингтон стороною цієї угоди, чи вийде з неї, пише dpa. Тегеран раніше неодноразово обіцяв, що не виконуватиме угоду, якщо США з неї вийдуть.

Меркель натомість нагадала, що ця угода стала першим кроком, який дозволив уповільнити ядерну програму Тегерану. Водночас, на думку канцлерки, цієї угоди недостатньо, і стабілізація ситуації в регіоні потребує подальших перемовин.

Політика щодо Росії

Меркель позитивно оцінила співпрацю зі США в питанні зовнішньої політики щодо Росії. Вона підкреслила порозуміння між Берліном і Вашингтоном, зокрема в контексті відносин із Москвою через її роль у сирійському конфлікті. На запитання журналістів, чи є відносини між ЄС і США настільки близькими, як їй того б хотілося, Меркель зазначила: "Так. Завжди, коли я маю запитання, то можу питати".

За словами Меркель, сторони обмінялися думками щодо того, які побічні ефекти можуть мати санкції, запроваджені Вашингтоном щодо Росії. Вона зауважила, що німецькі компанії остерігаються, що теж постраждають від цих санкцій.

Витрати на оборону

Трамп знову закинув Німеччині недостатнє виконання зобов'язання збільшити оборонний бюджет країни до двох відсотків від ВВП до 2024 року, як було вирішено на саміті НАТО у 2014 році в Уельсі. За словами президента США, європейці повинні достатньо дбати про свою безпеку. Трамп сподівається, що кожна держава-член НАТО досягне проголошеної мети.

Меркель у відповіль на це підкреслила, що Німеччина визнає своє зобов'язання суттєво підвищити витрати на оборону. Канцлерка зауважила, що у 2019 році Берлін планує збільшити оборонні витрати до 1,3 відсотка ВВП і водночас має на меті досягти цільового показника у два відсотки від ВВП до 2024 року.

Зовнішня торгівля й мита

Трамп також заявив, що прагне вирівняти негативне сальдо зовнішньої торгівлі США з Європою. На думку ж Меркель, Євросоюз і, зокрема, Німеччина повинні й надалі провадити зі США переговори щодо справедливих умов торгівлі. Вона вказала на те, що Німеччина вже скоротила свій профіцит двосторонньої зовнішньої торгівлі зі США.

Тему ввізних мит на сталь і алюміній, які Трамп запровадив щодо європейських виробників, Меркель не коментувала, зазначивши лише, що це питання повинен вирішити сам Трамп.

Також Меркель під час прес-конференції також повідомила, що обговорила під час закритою зустрічі з Трампом ситуацію в Україні.