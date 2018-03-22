 Меркель і Макрон узгодять подальші дії щодо Москви через ″справу Скрипаля″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2018
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Новини

Меркель і Макрон узгодять подальші дії щодо Москви через "справу Скрипаля"

Німецька канцлерка Анґела Меркель і французький президент Еммануель Макрон планують спільно вирішувати, якими мають бути подальші кроки у "справі Скрипаля". Найближчим часом вони узгодять позиції.

Анґела Меркель та Еммануель Макрон під час спільної прес-конференції у Брюсселі

Анґела Меркель і Еммануель Макрон під час спільної прес-конференції у Брюсселі

Країни Євросоюзу обмірковують подальші кроки щодо Росії після отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Великобританії. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю, 23 березня, повідомили, що найближчим часом ухвалять скоординовану позицію щодо дій Москви у "справі Скипаля".

"Німеччина і Франція мають спільну думку щодо того, що відкликання постійного представника ЄС у РФ - це недостатньо", - заявила Меркель під час спільної прес-конференції з Макроном після завершення саміту лідерів країн ЄС, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Раніше цього дня стало відомо, що лідери Євросоюзу вирішили відкликати голову представництва ЄС в Москві, німецького дипломата Маркуса Едерера (Markus Ederer) у якості символічного жесту підтримки Лондона в конфлікті з Москвою.

DW.COM

Один із розробників речовини "Новачок", якою, за повідомленнями ЗМІ, отруїли колишнього подвійного агента Скрипаля у Британії, розповів DW про свою версію подій, історію "Новачка" і помилку Заходу. (21.03.2018)

У Москві назвали заяву ЄС, котра прямо натякає на відповідальність Росії в справі про отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля, "бездоказовими звинуваченням". (23.03.2018)

Туск чекає подальших санкцій

У свою чергу президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що очікує подальших санкцій щодо Росії від окремих країн Євросоюзу. "Я очікую, що низка країн-членів у понеділок запровадить подальші заходи проти Росії", - заявив Туск після саміту, цитує агенція dpa. Скільки саме країн ЄС вживатимуть подальших заходів, президент Європейської Ради прогнозувати не став, але зазначив, що, очевидно, більше ніж одна. Також, за його словами, слід почекати подальших результатів розслідування.

Ситуація навколо отруєння екс-шпигуна призвела до дипломатичного конфлікту між Лондоном і Москвою. Остання усі закиди у свій бік категорично відкидає. Днями російський президент Володимир Путін назвав їх "нісенітницею" і "нонсенсом" та заявив, що Росія, мовляв, не має засобів для скоєння подібного нападу. Уряд Великобританії оголосив про видворення 23 російських дипломатів та призупинення контактів з РФ на високому рівні. Росія відповіла на це дзеркальними діями, заявивши про видворення з країни 23 дипломатів Великобританії. 
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