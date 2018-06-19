 Меркель і Макрон досягли єдності щодо ідей реформування ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2018

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Новини

Меркель і Макрон досягли єдності щодо ідей реформування ЄС

Під час зустрічі в Німеччині Анґела Меркель та Еммануель Макрон узгодили свої позиції щодо реформування Євросоюзу. Крім того, політики закликають дати "європейську відповідь" на питання щодо біженців.

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлерка Німеччини Анґела Меркель на спільній прес-конференції

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлерка Німеччини Анґела Меркель на спільній прес-конференції

Німеччина і Франція досягли єдності щодо пропозицій реформ у Євросоюзі. З відповідною заявою виступила у вівторок, 19 червня, канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) після зустрічі з французьким президентом Еммануелем Макроном у палаці Мезеберг поблизу Берліна. За словами Меркель, ідеться про нові ініціативи для ЄС, а також для німецько-французької співпраці.

Меркель і Макрон також висловилися за створення бюджету Єврозони. За словами німецької канцлерки, цей бюджет має використовуватися, зокрема, для інвестицій. Очікується, що бюджет Єврозони може бути закладений вже з 2021 року. "Ми розпочинаємо нині другий етап у житті нашої спільної валюти", - наголосив лідер Франції. За його словами, йдеться про те, щоб краще запобігати кризам та підвищити стабільність у Єврозоні.

Спільна політика щодо біженців

Анґела Меркель у свою чергу наголосила на значенні європейського рішення з приводу політики щодо біженців. "Нашою метою залишається європейська відповідь на цей виклик", - зазначила вона. Канцлерка додала, що Франція пообіцяла Німеччині співпрацю у цьому питанні. За словами Меркель, метою є кращий захист зовнішніх кордонів ЄС та посилення організації захисту кордонів.

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Еммануель Макрон також заявив про необхідність "європейської відповіді" у питанні біженців. Він зазначив, що йдеться про всі 28 країн ЄС. Необхідна "ефективна система солідарності й відповідальності", за якою біженці під час прибуття на європейську територію мають реєструватися та повинна починатися справа щодо надання притулку, зазначив французький президент. Також Макрон закликав до кращих переговорів з країнами походження біженців та транзитними державами, зокрема з Лівією. Політик також висловився за пропозицію Єврокомісії розширити контингент агентства з охорони зовнішніх кордонів ЄС Frontex до 10 тисяч співробітників.

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