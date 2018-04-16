 Меркель чекає на компроміс із Макроном щодо реформи ЄС до середини 2018-го | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2018
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Новини

Меркель чекає на компроміс із Макроном щодо реформи ЄС до середини 2018-го

Парижу та Берліну ще слід пропрацювати певні розбіжності у поглядах. Утім, і Меркель, і Макрон налаштовані оптимістично щодо реформи Євросоюзу.

Меркель та Макрон мають амбітні плани щодо ЄС

Меркель та Макрон мають амбітні плани щодо ЄС

Німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) вважає, що попри розбіжності в позиціях Берлін та Париж до середини 2018 року зможуть досягти компромісу в питанні спільних пропозицій щодо реформування Євросоюзу. Про це вона заявила у четвер, 19 квітня, під час візиту до Берліна французького президента Еммануеля Макрона, центральною темою став запропонований ним план реформ.

"Нам потрібна відкрита дискусія та, у підсумку, здатність досягти компромісу", - цитує главу уряду Німеччини агенція новин dpa. Вона наголосила, що Європа може реалізувати свої інтереси лише спільними зусиллями, аби разом відповідати на глобальні виклики сучасності. Меркель погоджується з Макроном щодо важливості посилення стійкості Єврозони, зазначає агентство Reuters, утім, щодо банківської сфери у Парижа та Берліна зберігаються розбіжності.

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Реформи в Євросоюзі, які хочуть підготувати Берлін та Париж, стосуються таких сфер, як оборона, політика щодо біженців, наука і освіта, але передусім спільна фінансова політика Єврозони. (16.03.2018)

Глава МЗС ФРН Гайко Маас заявив, що розгляне пропозиції президента Франції щодо реформування ЄС. Берлін та Париж визнали необхідність узгоджених дій щодо Сходу України. (15.03.2018)

"Жоден валютний союз не може існувати без певної конвергенції (…) Найважливіше - це не реагувати на той чи інший інструмент на цьому етапі, натомість - переконатися у спільних цілях та спільній політичній меті", - зазначив Макрон. Очікується, що Меркель та Макрон презентують свій план реформ ЄС у червні.

Нагадаємо, у Сорбоннській промові у вересні 2017 року Макрон висловився за створення посади міністра фінансів Єврозони та багатомільярдного спільного бюджету Єврозони. Глава французької держави також пропонує змінити правила оподаткування в усіх країнах-членах Єврозони. Серед озвучених ним ініціатив - створення єдиного парламенту для країн ЄС, що мають спільну європейську валюту. На думку Макрона, такий орган слід наділити широкими повноваженнями.

Ще однією темою, де, на переконання президента Франції, країнам ЄС слід істотно поглибити співпрацю, є оборонна галузь. Він пропонує зокрема спільний оборонний бюджет ЄС та спільні сили реагування.

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