Меркель: ФРН підтримує військову операцію Заходу в Сирії

Уряд ФРН підтримує дії США, Великобританії та Франції, які в ніч на суботу, 14 квітня, завдали ракетного удару по цілях у Сирії. "Військова операція була вимушеною та співмірною задля дотримання міжнародної заборони застосування хімічної зброї та щоб утримати сирійський режим від подальших порушень (цієї заборони. - Ред.)", - наголосила канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) 14 квітня в Берліні. "Ми підтримуємо те, що наші американські, британські та французькі союзники як постійні члени Ради Безпеки ООН взяли таким чином на себе відповідальність", - додала очільниця німецького уряду.

Меркель наголосила, що авіаудари мали на меті "обмежити здатність Сирії до застосування хімічної зброї та утримати режим президента Сирії Башара Асада від порушень Конвенції про заборону хімічної зброї. За її словами, наявні дані свідчать про те, що саме режим Асада відповідальний за застосування хімічної зброї проти власного народу.

У ніч на суботу, 14 квітня, США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю. Цілями ударів були науково-дослідний центр під Дамаском, склад хімічної зброї біля міста Хомс, а також розташований неподалік від складу командний пункт, повідомили в Пентагоні. Країни Заходу вдались до військового втручання, оскільки вважають сирійський уряд відповідальним за використання хімічної зброї тиждень тому.

Нагадаємо, що за інформацією гуманітарних організацій, у ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над сирійським містом Дума. Загинули десятки людей, сотні - звернулися до лікарень. Більшість постраждалих мирних жителів - жінки і діти. Сирыя та Росія заперечують інформацію про "хімічну атаку" та називають її "інсценуванням". Натомість країни Заходу покладають відповідальність за ймовірну атаку на сирійський уряд.

Дивитись відео 02:18 Поділитись Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018) Відправити Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2vuve Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)



