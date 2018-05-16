Меркель: Транзит газу через Україну має зберігатися

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) наголосила, що транзит газу через Україну має зберігатися у майбутньому і після спорудження "Північного потоку-2". Про це Меркель заявила в п'ятницю, 18 травня, на спільній прес-конференції з президентом РФ Володимиром Путіним після їхньої зустрічі в Сочі. За словами Меркель, збереження газового транзиту українською газотранспортною системою "має стратегічне значення". Німецька канцлерка також визнала за необхідне надати Україні гарантії щодо збереження газового транзиту після введення в експлуатацію "Північного потоку-2". Меркель зазначила, що хоча Берлін і розглядає цей проект як економічний, але він має й інші аспекти.

Водночас російський президент запевнив, що Кремль завжди розглядав "Північний потік-2" як суто економічний проект. Путін також пообіцяв, що поставки газу через Україну триватимуть і в майбутньому, якщо вони будуть "економічно обґрунтованими та доцільними для учасників економічної діяльності".

Раніше українська влада та НАК "Нафтогаз України" неодноразово вказували на загрози для національної безпеки держави внаслідок реалізації проекту "Північний потік-2". У Києві називають цей проект політичним.

Робота в "нормандському форматі" та Близький Схід

Іншими темами для обговорення між Меркель та Путіним стали конфлікт на Донбасі, вихід США з ядерної угоди з Іраном та пошук вирішення сирійського конфлікту. Щодо ситуації на Сході України Меркель вкотре наголосила на необхідності дотримання умов мінських домовленостей. Водночас Путін назвав мінські угоди "безальтернативним варіантом" урегулювання конфлікту на Донбасі. Російський президент також запевнив, що РФ та ФРН і надалі працюватимуть в рамках так званого "нормандського формату" для пошуку мирного вирішення конфлікту, в тому числі й у питанні відправки в конфліктний регіон миротворців ООН. Щодо останнього пункту, то МЗС РФ і ФРН отримали вказівки опрацювати цю тему, повідомили Меркель та Путін.

Говорячи про ситуацію на Близькому Сході, Меркель вказала на погіршення стану справ, до якого призвів вихід США з ядерної угоди з Іраном. За її словами, хоча угода і не є досконалою, але це - краще, ніж нічого. На тлі цього Меркель нагадала, що Німеччина, Великобританія та Франція разом з усіма колегами по ЄС підтримують угоду з Тегераном та мають намір робити це і в майбутньому. Вона також висловила переконання щодо необхідності подальшого діалогу з Іраном навколо програми Тегерана з виготовлення балістичних ракет.

Меркель так само визнала необхідність проводити діалог з РФ і надалі. На її думку, нинішні кризи можна подолати лише тоді, якщо активно їх обговорювати, особливо в тих питаннях, де сторони мають різні погляди.

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