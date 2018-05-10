Меркель та Путін домовилися активізувати роботу в "нормандському форматі"

Врегулювання конфлікту на Донбасі стало однією з тем телефонної розмови канцлерки ФРН Анґели Меркель та президента Росії Володимира Путіна. Серед іншого сторони говорили про можливість розміщення місії ООН.
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Росії Володимир Путін обговорили вирішення конфлікту на Донбасі. Це стало однією з тем проведених у п'ятницю, 11 травня, телефонних переговорів, повідомляють прес-служби німецького уряду та Кремля. Серед іншого сторони торкнулися такого аспекту, як можливість розміщення місії ООН в районі конфлікту на Донбасі.
У повідомленні прес-служби Кремля зазначається, що сторони домовилися "активізувати роботу в "нормандському форматі". Так само там повідомили, що під час телефонних перемовин Меркель поінформувала російського президента про підсумки проведеної напередодні спільної зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом України Петром Порошенком.
Іншими темами телефонних перемовин між Меркель та Макроном стали ситуація на Близькому Сході після рішення США щодо виходу з ядерної угоди з Іраном.
Нагадаємо, 10 травня Порошенко після зустрічі з Меркель та Макроном повідомив про домовленість спільно координувати дії з підготовки до наступного засідання лідерів "нормандської четвірки". Очікується, що цю зустріч проведуть у Парижі. У той же день міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) сказав, що хоче запросити глав МЗС Росії, України і Франції до Берліна, аби провести "нормандську зустріч" на рівні міністрів.