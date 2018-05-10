Меркель та Путін домовилися активізувати роботу в "нормандському форматі"

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Росії Володимир Путін обговорили вирішення конфлікту на Донбасі. Це стало однією з тем проведених у п'ятницю, 11 травня, телефонних переговорів, повідомляють прес-служби німецького уряду та Кремля. Серед іншого сторони торкнулися такого аспекту, як можливість розміщення місії ООН в районі конфлікту на Донбасі.

У повідомленні прес-служби Кремля зазначається, що сторони домовилися "активізувати роботу в "нормандському форматі". Так само там повідомили, що під час телефонних перемовин Меркель поінформувала російського президента про підсумки проведеної напередодні спільної зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом України Петром Порошенком.

Іншими темами телефонних перемовин між Меркель та Макроном стали ситуація на Близькому Сході після рішення США щодо виходу з ядерної угоди з Іраном.

Нагадаємо, 10 травня Порошенко після зустрічі з Меркель та Макроном повідомив про домовленість спільно координувати дії з підготовки до наступного засідання лідерів "нормандської четвірки". Очікується, що цю зустріч проведуть у Парижі. У той же день міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) сказав, що хоче запросити глав МЗС Росії, України і Франції до Берліна, аби провести "нормандську зустріч" на рівні міністрів.