 Меркель та Макрон: що стоїть між ними | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 19.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Європа

Меркель та Макрон: що стоїть між ними

Президент Франції Еммануель Макрон приїхав у Берлін заручитися підтримкою Анґели Меркель своїх планів реформувати ЄС. Проте переконати канцлерку буде не так просто.

Макрон і Меркель

Під час останньої зустрічі Макрона та Меркель у Парижі, березень 2018

Вони звертаються одне до одного "любий Еммануель" та "дорога Анґело" та підтримують близькі, дружні контакти. Канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Франції Еммануель Макрон довіряють одне одному, хоча не приховують існування розбіжностей між ними. Вони обоє знають, що без спільної позиції між Німеччиною та Францією у Європі нічого не досягнеш. І Париж, і Берлін досі шукають компромісне рішення, передусім щодо основ європейської економічної та фінансової політики.

Реформа єврозони

Макрон хоче посилити стійкість єврозони на випадок можливих фінансових криз і задля цього закликає до "дорожньої карти", яка передбачає "покроковий" поступ. Новий федеральний уряд також оголосив своїм головним завданням "Прорив для Європи" і загалом висловив готовність збільшити внески у бюджет ЄС. Проте в широких колах німецького уряду досі панує скептицизм.

Попри близькі взаємини, Макрон і Меркель не в усьому погоджуються

Попри близькі взаємини, Макрон і Меркель не в усьому погоджуються

Аргументи опонентів такі: плани Макрона не відповідають інтересам Німеччини, оскільки німецькі платники податків будуть змушені взяти на себе ще й рахунки інших країн. Такий "трансферний союз" несумісний з німецькою Конституцією, суперечить волі виборців та волі багатьох північних країн єврозони.

Два особливо важливі для Макрона питання, які наражаються на опір в Німеччині:

Спільний бюджет єврозони

Зі спільним бюджетом країни єврозони могли б протидіяти економічним кризам та фінансувати інвестиції в майбутньому, вважає Макрон. Звідки саме повинні надходити гроші, досі неясно. Крім того, молодий президент Франції вже не раз пропонував запровадити посаду міністра фінансів єврозони.

"Ми відкидаємо ідею про європейського міністра фінансів", заявив після промови Макрона в Європарламенті 17 квітня Александер Добріндт (Alexander Dobrindt), голова парламентської земельної групи ХСС, що є партнером Анґели Меркель по коаліції. Перш ніж говорити про бюджет єврозони, необхідно спершу домовитися про спільний європейський бюджет на саміті ЄС в червні. Після виходу Великобританії з Євросоюзу відрахування країн-членів зростуть.

Спільна відповідальність за депозити

Створення банківського союзу ЄС стало реакцією на фінансову кризу 2014 року. Очікувалося, що він спиратиметься на три стовпи, проте поки функціонують тільки два з них: єдиний механізм банківського нагляду та єдиний механізм регулювання банкрутства. Макрон наполягає на запровадженні ще й спільної системи гарантування депозитів, щоб захистити гроші європейських вкладників. 

Реформа ЄС - одна з найбільших політичних мрій Еммануеля Макрона, президента Франції з травня 2017 року

Реформа ЄС - одна з найбільших політичних мрій Еммануеля Макрона, президента Франції з травня 2017 року

Але німці й тут сумніваються. Ще у березні новий міністр фінансів ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) схвалив намір Макрона. Та вже в квітні натякнув, що запровадження страхування депозитів - справа не така вже й швидка. Спершу європейським банкам треба зменшити ризики та позбутися проблемних кредитів. Таку ж позицію обстоював і його попередник Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble).

Чи можливі компроміси?

В той час як Макрон користується великою підтримкою у Франції та фактично не потребує згоди опозиції на свої ініціативи, Меркель доводиться постійно враховувати різні думки у правлячій коаліції Німеччини. Перш за все існує опозиція у її власній партії, "Християнсько-демократичному союзі", а також у сестринській партії з Баварії "Християнсько-соціальний союз". Свою непримиренність вони пояснюють самою суттю пропозиції Макрона ("Не відповідає інтересам Німеччини"). До того ж вони не бажають посилювати опозицію, оскільки в таких партіях, як АдН (Альтернатива для Німеччини - Ред.) та Вільні демократи, ще більше не сприймають "трансферний союз".
Дивитись відео 02:59

Самотній Макрон із планами реформи Євросоюзу

Німці можуть вказати й на північні країни єврозони, як-от Нідерланди та Фінляндію, де плани Макрона не користуються підтримкою. Там виступають проти посилення європейського монетарного союзу і відмовляються брати на себе ще більшу фінансову відповідальність за південні країни, адвокатом яких, власне, і вважають Францію.

Меркель підкреслює, що реформа ЄС стане значно масштабнішим нововведенням, ніж реформа тільки єврозони. "До червня ми з Францією знайдемо спільне рішення", - оптимістично каже вона та заявляє про "потужний пакет пропозицій", з яким обидві держави спільно виступлять на саміті ЄС.

Спершу вороги, згодом друзі: канцлер Німеччини Аденауер (ліворуч) та президент Франції де Голль заклали підвалини нових взаємин

Спершу вороги, згодом друзі: канцлер Німеччини Аденауер (ліворуч) та президент Франції де Голль заклали підвалини нових взаємин

Як щодо решти аспектів німецько-французьких відносин?

Вони доволі близькі, але їх варто й далі поглиблювати. Знаковим моментом примирення колись "запеклих ворогів" став Єлисейський договір, що його 22 січня 1963 року уклали президент Франції Шарль де Голль та канцлер ФРН Конрад Аденауер (Konrad Adenauer). Вони домовилися про обов'язкові консультації між обома урядами та широкомасштабний молодіжний обмін, в якому відтоді взяли участь понад вісім мільйонів молодих німців та французів.

Через 55 років договір про дружбу варто переглянути та поглибити: Серед іншого планують налагодити тіснішу співпрацю у прикордонних регіонах та в галузі освіти, коротше кажучи, активізувати обмін між громадянами обох країн. До кінця року новий Єлисейський договір буде готовий. 

  • Єлисейський палац

    Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів

    Entrez, Monsieur le Président!

    "Заходьте, пане президенте!" Однак що це - приватне помешкання чи резиденція? Для Макрона це - нова домівка, офіційно - державний палац із розкішним розташуванням у VIII окрузі столиці Франції, у будинку 55 по вулиці Фобур Сент-Оноре. Єлисейський палац хоч і знаходиться у центрі Парижа, але елегантно прихований від допитливих поглядів.

  • Парадна зала Єлисейського палацу

    Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів

    За столом у мосьє Макрона

    Парадна зала Єлисейського палацу обладнана усім необхідним для перебування у ній на рівні люкс. Багряні парчові гардини, величезні люстри, надзвичайна стеля у позолоті та золотаві колони. Усіх високих гостей з-за кордону тут пригощають винятковими стравами французької кухні. Політика, як відомо, починається із трапези.

  • Кухня Єлисейського палацу

    Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів

    Дбайливі кухарі глави французької держави

    Звичайно, дружина Макрона Бріжіт не стоятиме біля плити у Єлисейському палаці. Вишукану кухню президентської резиденції обслуговують першокласні кухарі, і її полюбляють гості з усього світу. Анґела Меркель навіть якось відрядила свого власного кухаря сюди "за натхненням". Щорічно тут готують близько 95 тисяч порцій - від сендвічів до страв для державних ланчів.

  • Банкетна зала Єлисейського палацу

    Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів

    Королівський пиріг для президента

    Як у кожній справжній французькій сім'ї, Galette des Rois (пиріг волхвів) є традиційним десертом на Богоявлення. Всередині пирога ховають або мигдальний горішок, або маленьку фігурку. Коли 6 січня Макрону трапиться у шматочку пирога цей сюрприз, він стане королем - навіть без повернення Франції до монархічної форми правління. Щоправда, тільки на день.

  • Посуд та столові прибори Єлисейського палацу

    Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів

    Щасливою годиною...

    ...Макрон уродився, а от із золотою ложечкою в роті, як кажуть французи, навряд чи. Але у Єлисейському палаці золотих столових приборів йому не бракуватиме. Вони настільки добірні й дорогі, що зберігаються у сейфах. Про це розповів колишній шеф-кухар резиденції президента. Він також прохопився, що відвідувачі нерідко забувають залишати на місці десертні ложечки. Мабуть, вважають, що це сувеніри.

  • Сад Єлисейського палацу

    Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів

    А ось і сад. Пробачте, парк

    Поки що не відомо, чи є Еммануель Макрон та його дружина фанатами садівництва. Також таємницею наразі є і те, чи плекає Première-мадам якісь амбіції у рівнянні на колишню першу леді США. Як відомо, Мішель Обама у садочку Білого дому вирощувала овочі.

  • Зелений салон у Єлисейському палаці

    Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів

    У зеленому салоні

    Кімнат у Єлисейському палаці вистачає на всіх і на все. Опікуватись їхнім станом будуть фахівці, які забезпечать президентській парі прекрасне відчуття домівки. Приватне помешкання глави французької держави знаходиться у східному крилі палацу.

  • Президент Франсуа Олланд на балконі свого кабінету

    Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів

    Останній погляд на президентський парк

    "Au Revoir, до побачення!" - каже тепер уже екс-президент Франції Франсуа Олланд Єлисейському палацові. На світлині він - на балконі президентського кабінету в палаці. Глава держави теж має потребу вийти та подихати свіжим повітрям.

  • Дім у серці Французької Республіки

    Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів

    Дім у серці Французької Республіки

    "RF" - тобто République Française - відбито на гербі Французької Республіки. Із 1873 року Єлисейський палац є офіційною резиденцією глав французької держави. Багато президентів оселялись тут на час свого правління. Тож і Макрон на п'ять років стане господарем цього розкішного помешкання. Ласкаво просимо, Monsieur le Président!

    Автор: Вера Керн, Олена Перепадя


DW.COM

Німеччина і Франція спільно готують план реформування ЄС

Реформи в Євросоюзі, які хочуть підготувати Берлін та Париж, стосуються таких сфер, як оборона, політика щодо біженців, наука і освіта, але передусім спільна фінансова політика Єврозони. (16.03.2018)  

Чи перетворюється Макрон на нову Меркель для Європи?

Для канцлерки Анґели Меркель грати провідну роль в Європі - звично. Поступово президент Франції Еммануель Макрон цю роль оспорює. Але обоє все одно потребують одне одного. (08.01.2018)  

Коментар: Там, де Макрон, там попереду…

За допомогою саміту "Одна планета" президент Франції Еммануель Макрон демонструє себе головним рятівником клімату. Таким чином він дав ляпас Дональду Трампу та скористувався вакуумом у Берліні, вважає Єнс Турау. (13.12.2017)  

Півроку президентства: чи виходить у Макрона перебудовувати Францію

Через півроку після перемоги на виборах Макрон намагається реформувати Францію. Його наміри далеко не всі зустрічають із захватом. Його популярність падає. Але це його не хвилює, принаймні так стверджує сам Макрон. (14.11.2017)  

Меркель і Макрон анонсували підписання країнами нового Єлисейського договору

Напередодні 55-ї річниці підписання Єлисейського договору канцлерка Німеччини та президент Франції заявили про намір досягти нової угоди про партнерство між двома країнами ще цього року. (21.01.2018)  

Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів

Що робить новий президент Франції після інавгурації? Правильно: пакує речі й переїжджає до свого нового дому - Єлисейського палацу. DW зазирнула за лаштунки нового люксового помешкання Еммануеля та Бріжіт Макронів. (14.05.2017)  

Аудіо й відео до теми

Самотній Макрон із планами реформи Євросоюзу  

Також за темою

Berlin Merkel und Präsident Emmanuel Macron

Меркель чекає на компроміс із Макроном щодо реформи ЄС до середини 2018-го 19.04.2018

Парижу та Берліну ще слід пропрацювати певні розбіжності у поглядах. Утім, і Меркель, і Макрон налаштовані оптимістично щодо реформи Євросоюзу.

Frankreich Antrittsbesuch Außenminister Heiko Maas in Paris

Берлін запевнив Париж у швидкому розгляді пропозицій про реформу ЄС 15.03.2018

Глава МЗС ФРН Гайко Маас заявив, що розгляне пропозиції президента Франції щодо реформування ЄС. Берлін та Париж визнали необхідність узгоджених дій щодо Сходу України.

Frankreich Treffen Angela Merkel & Emmanuel Macron in Paris

Німеччина і Франція спільно готують план реформування ЄС 16.03.2018

Реформи в Євросоюзі, які хочуть підготувати Берлін та Париж, стосуються таких сфер, як оборона, політика щодо біженців, наука і освіта, але передусім спільна фінансова політика Єврозони.

Докладно

Мігель Діас-Канель та Рауль Кастро

Що буде з Кубою після ери Кастро?

Прихід до влади Мігеля Діаса-Канеля не змінить політичний курс на Кубі, котра потребує реформ та кращих відносин з США. 

Виробництво сталі у російському Череповці

Росія поскаржилася до СОТ щодо мит США

Росія як експортер сталі до США вимагає компенсацій через нові мита. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  