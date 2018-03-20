Меркель: Спецмита США - ″неправомірні″ і ″шкідливі″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2018

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) різко розкритикувала запровадження Дональдом Трампом спецмит на імпорт сталі та алюмінію. "Ми вважаємо ці спецмита неправомірними", - заявила Меркель під час виступу у Бундестазі в середу, 21 березня. "Ми думаємо, вони також є шкідливими", - додала канцлерка Німеччини.

На думку Меркель, 21 сторіччя є часом багатосторонніх рішень, зокрема у царині торгівлі. "Федеральний уряд переконаний, що роз'єднаність в кінцевому результаті нашкодить усім", - цитує слова Меркель AFP.

Таким чином уряд ФРН у конфлікті зі США покладатиметься на переговори, але "за необхідності вдасться до контрзаходів", сказала Меркель. Ситуація навколо спецмит стане також однією з тем, обговорюваних на саміті ЄС у Брюсселі, котрий відбудеться 22-23 березня.

У контексті міжнародної політики під час виступу у Бундестазі Меркель розкритикувала дії Росії і Туреччини в Сирії, повідомляє агенція Reuters.

Федеральний уряд вважає бої в Східній Гуті "одними з найжорстокіших", заявила канцлерка ФРН, згадавши при цьому "режим Асада і Росію, яка підтримує його". На думку Анґели Меркель, ситуація в провінції Афрін також неприпустима, незважаючи на безпекові інтереси Туреччини.