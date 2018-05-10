 Меркель: Рішення США щодо Ірану підриває довіру до світового порядку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Меркель: Рішення США щодо Ірану підриває довіру до світового порядку

Канцлерка ФРН Анґела Меркель пообіцяла і далі працювати над трансатлантичним партнерством. Наступного тижня Париж, Лондон, Берлін обговорять у Брюсселі подальшу долю ядерної угоди з Іраном.

Меркель критикує рішення Трампа (архівне фото)

Анґела Меркель і Дональд Трамп (архівне фото)

Вихід Сполучених Штатів Америки з ядерної угоди з Іраном серйозно шкодить світовому порядкові. Про це заявила канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у п'ятницю, 11 травня, під час промови в Мюнстері. За її словами, "неправильно" виходити з домовленості, закріпленої рішенням Ради Безпеки ООН, цитує агенція новин AFP. Це "порушує довіру до міжнародного порядку", - сказала Меркель.

DW.COM

Німецька канцлерка Анґела Меркель висловила занепокоєння через рішення США вийти з ядерної угоди з Іраном і закликала Європу до злагодженішої зовнішньої політики. (09.05.2018)

Головна дипломатка ЄС Федеріка Могеріні заявила про намір Брюсселя зберегти атомну угоду з Іраном попри рішення США вийти з неї. Тегеран обіцяє дотримуватися договору, а дії Трампа називає "психологічною війною". (08.05.2018)

"Коли кожен робитиме, що захоче, це погані новини для світу", - зазначила глава німецького уряду. Утім, вона додала, що й надалі працюватиме над трансатлантичним партнерством. З аналогічною заявою виступив і федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Рішення президента США Дональда Трампа щодо Ірану він назвав "провалом дипломатії миру", цитує агенція новин KNA.

Подальша доля ядерної угоди з Іраном викликає серйозне занепокоєння в Євросоюзі, де запевнили Тегеран в збереженні угоди зі свого боку. Крім того, глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні анонсувавала зустріч глав МЗС Великобританії, Франції та Німеччини 15 травня. Головним питанням буде ядерна угода. Як очікується, в зустрічі братиме участь також міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф, ідеться в повідомленні на сайті Європейської служби зовнішніх справ.

Також за темою

EU Flagge

ЄС запевнив Іран у підтримці ядерної угоди 08.05.2018

За кілька годин до оголошення рішення президента США Дональда Трампа щодо ядерної угоди ЄС запевнив Іран у її підтримці. Між тим ЗМІ повідомляють, що Трамп уже повідомив президенту Франції Макрону свої наміри.

Deutschland Maas und Le Drian dringen auf Erhalt des Atomabkommens mit Iran

Париж і Берлін наполегливо радять Трампу не виходити з ядерної угоди з Іраном 07.05.2018

Глави МЗС Німеччини та Франції наполегливо закликають президента США Дональда Трампа не виходити з ядерної угоди з Іраном. На їхню думку, на сьогодні не існує кращої альтернативи обмежити іранську ядерну програму.

USA Trump spreich beim NRA-Leadership-Forum

Трамп обіцяє оголосити рішення щодо атомної угоди з Іраном 8 травня 07.05.2018

Американський президент обіцяє оголосити рішення, від якого залежить подальша участь США в атомній угоді з Іраном 8 травня. Західні країни закликають Дональда Трампа не виходити з угоди.

Докладно

Торстен Аффлербах

Експерт Ради Європи про напади на ромські табори

Інтерв’ю з експертом Ради Європи Торстеном Аффлербахом про напади на ромські табори. 

Audi A6

Audi підозрюють у черговій маніпуляції шкідливими викидами

Компанія відкликає близько 60 тисяч автомобілів по всьому світу. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  