Меркель: Рішення США щодо Ірану підриває довіру до світового порядку

Вихід Сполучених Штатів Америки з ядерної угоди з Іраном серйозно шкодить світовому порядкові. Про це заявила канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у п'ятницю, 11 травня, під час промови в Мюнстері. За її словами, "неправильно" виходити з домовленості, закріпленої рішенням Ради Безпеки ООН, цитує агенція новин AFP. Це "порушує довіру до міжнародного порядку", - сказала Меркель.

"Коли кожен робитиме, що захоче, це погані новини для світу", - зазначила глава німецького уряду. Утім, вона додала, що й надалі працюватиме над трансатлантичним партнерством. З аналогічною заявою виступив і федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Рішення президента США Дональда Трампа щодо Ірану він назвав "провалом дипломатії миру", цитує агенція новин KNA.

Подальша доля ядерної угоди з Іраном викликає серйозне занепокоєння в Євросоюзі, де запевнили Тегеран в збереженні угоди зі свого боку. Крім того, глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні анонсувавала зустріч глав МЗС Великобританії, Франції та Німеччини 15 травня. Головним питанням буде ядерна угода. Як очікується, в зустрічі братиме участь також міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф, ідеться в повідомленні на сайті Європейської служби зовнішніх справ.