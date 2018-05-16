 Меркель розповіла Порошенку про результати розмови з Путіним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2018
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Новини

Меркель розповіла Порошенку про результати розмови з Путіним

Під час телефонної розмови канцлерка ФРН Анґела Меркель розповіла президенту України Петру Порошенку підсумки нещодавніх переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним у Сочі.

Анґела Меркель та Петро Порошенко

Анґела Меркель (л.) та Петро Порошенко на зустрічі в Берліні в січні 2017 року

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) провела телефонну розмову з президентом України Петром Порошенком. Під час телефонних перемовин у понеділок, 21 травня, сторони обговорили підсумки проведеної минулого тижня зустрічі Меркель з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомили в уряді ФРН та в прес-службі Порошенка.

Зазначається, що, крім результатів зустрічі Меркель з Путіним, співрозмовники обговорили також зусилля, спрямовані на втілення мінських домовленостей. Окремою темою стало також питання транзиту газу українською територією.

"Обидві сторони вирішили підтримувати тісний діалог щодо цих питань та домовилися поглиблювати співпрацю", - заявила представниця німецького уряду, цитує інформагенція Reuters.

Нагадаємо, під час зустрічі з Путіним у Сочі Меркель назвала збереження газового транзиту українською територією "стратегічним" після введення в експлуатацію газогону "Північний потік-2". Так само лідери ФРН та РФ домовилися провадити й надалі співпрацю в "нормандському форматі" задля мирного вирішення конфлікту на Донбасі.

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