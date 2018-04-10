 Меркель: ″Північний потік-2″ без участі України у транзиті газу неможливий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2018
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Новини

Меркель: "Північний потік-2" без участі України у транзиті газу неможливий

На спільному з Петром Порошенком брифінгу канцлерка ФРН Анґела Меркель наголосила, що Україна повинна зберегти статус транзитера газу. Також вона висловила підтримку розміщенню миротворчого контингенту на Донбасі.

Петро Порошенко і Анґела Меркель обговорили будівництво Північного потіку-2

Петро Порошенко і Анґела Меркель обговорили будівництво "Північного потіку-2"

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" не відбуватиметься без участі України у транзиті російського газу на Захід. Про це вона повідомила під час спільного брифінгу з президентом України Петром Порошенком у вівторок, 10 квітня, у Берліні. "Проект "Північний потік-2" неможливий без зрозумілості щодо майбутньої ролі України у транзиті", - заявила вона, інформує агенція AFP.

Також вона заявила, що Німеччина підтримує запровадження на Донбасі миротворчої місії ООН. "Ми прагнемо до обміну полоненими і дотримання перемир'я. На жаль, реального перемир’я немає", - зазначила вона. Канцлерка також згадала про свою телефонну розмову із президентом РФ Володимиром Путіним, яка відбулась напередодні. "Ми не повинні ослаблювати наші зусилля, тому що мова йде про людей та військовослужбовців, які втрачають свої життя", - додала канцлерка ФРН.

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Президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі в будівництві газогону "Північний потік-2", заявивши, що він не має економічного підґрунтя. (09.04.2018)

Під час телефонної розмови канцлерка ФРН Анґела Меркель та президент РФ Володимир Путін наголосили на важливості подальшої роботи в "нормандському форматі". (09.04.2018)

Петро Порошенко своєю чергою заявив про запровадження Україною синхронних із США санкцій проти російських олігархів, держслужбовців і компаній в найближчі дні. "Безумовно, до санкцій буде притягнутий Дерипаска та інші, які на сьогодні є ключовими учасниками російських процесів, в тому числі по активній роботі в Криму, постачання зброї Збройним силам РФ", - заявив Порошенко.

Також під час переговорів сторони констатували недостатній прогрес у виконанні Мінських домовленостей, заявила Меркель. Порошенко наголосив на необхідності продовження санкцій проти Росії у випадку невиконання нею мінських домовленостей.
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