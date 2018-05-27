Меркель: Приєднання Росії до Великої сімки на даний момент неможливе

Приєднання Росії до країн Великої сімки (G7) зараз неможливе, заявила у середу, 6 червня, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), відповідаючи на питання депутатів німецького парламенту.

Вона відзначила, що учасники G7 дотримуються спільних цінностей, зокрема міжнародного правопорядку. "Анексія Криму була кричущим порушенням міжнародного права", - заявила Меркель, передає агенція dpa. Тому, за її словами, виключення Росії з формату Великої вісімки (G8) було правомірним. Нагадаємо, Росія вийшла зі складу членів країн G8 у 2014 році.

Одночасно канцлерка відзначила, що очікує "важких дискусій" під час саміту G7 з приводу торгівельного спору між США та країнами ЄС, Японією та Канадою. Вона сподівається, що сторони, які постраждали від додаткових митних тарифів з боку США "приймуть загальну позицію", передає агенція Reuters. З 1 червня для країн ЄС було запроваджено 25-відсоткове мито на імпорт сталі та 10-відсоткового ввізного мита на продукцію з алюмінію.

ЄС звернувся до Світової організації торгівлі (СОТ) зі скаргою щодо американських мит. Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що іншого вибору, окрім як почати суперечку із США в рамках СОТ, у Євросоюзу не залишилося. 6 червня Єврокомісія ухвалила рішення щодо запровадження з липня нових мит на низку товарів зі США. У списку товарів - віскі, апельсиновий сік, джинси, мотоцикли Harley-Davidson та інші.

Саміт Великої сімки пройде 8-9 червня в Канаді. В ньому візьмуть участь лідери Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії, США та ЄС.