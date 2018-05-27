 Меркель: Приєднання Росії до Великої сімки на даний момент неможливе | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2018

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Новини

Меркель: Приєднання Росії до Великої сімки на даний момент неможливе

Канцлерка ФРН Анґела Меркель заявила, що Росія на даний момент не може приєднатися до формату Великої сімки. Причиною цього є недотримання РФ міжнародного права, зокрема, через неправомірну анексію Криму.

Канцлерка ФРН заявила, що Росія не повернеться до G7

Канцлерка ФРН заявила, що Росія поки що не повернеться до G7

Приєднання Росії до країн Великої сімки (G7) зараз неможливе, заявила у середу, 6 червня, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), відповідаючи на питання депутатів німецького парламенту.  

Вона відзначила, що учасники G7 дотримуються спільних цінностей, зокрема міжнародного правопорядку. "Анексія Криму була кричущим порушенням міжнародного права", - заявила Меркель, передає агенція dpa. Тому, за її словами, виключення Росії з формату Великої вісімки (G8) було правомірним. Нагадаємо, Росія вийшла зі складу членів країн G8 у 2014 році.

Одночасно канцлерка відзначила, що очікує "важких дискусій" під час саміту G7 з приводу торгівельного спору між США та країнами ЄС, Японією та Канадою. Вона сподівається, що сторони, які постраждали від додаткових митних тарифів з боку США "приймуть загальну позицію", передає агенція Reuters. З 1 червня для країн ЄС було запроваджено 25-відсоткове мито на імпорт сталі та 10-відсоткового ввізного мита на продукцію з алюмінію. 

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Саміт Великої сімки пройде 8-9 червня в Канаді. В ньому візьмуть участь лідери Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії, США та ЄС.

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