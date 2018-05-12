Меркель пообіцяла суттєве збільшення видатків на Бундесвер

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) з огляду на зростання кількості криз та конфліктів у світі пообіцяла значне збільшення видатків на оборону в найближчі роки. Виступаючи на відкритті конференції Бундесверу в понеділок, 14 травня, вона зауважила, що в минулому Німеччина виділяла без особливих проблем і 2,3 відсотка ВВП на оборону, а тому вимога, аби ці видатки знову досягли двох відсотків від ВВП, не є "повністю поза межами уяви", повідомляє агентство dpa.

Меркель нагадала, що на саміті НАТО в Уельсі в 2014 році ФРН взяла на себе зобов'язання, як і інші партнери в НАТО, довести оборонні видатки до цільового показника у два відсотки від ВВП, а тому йдеться також і про питання довіри до країни. При цьому сам показник у два відсотки в жодному разі не є "фетишем", збільшення витрат до цього рівня продиктоване виконанням Бундесвером своїх завдань.

Нагадаємо, передусім президент США Дональд Трамп наполягає на тому, щоб союзники по НАТО досягли щонайпізніше до 2024 року цільового показника видатків на оборону в два відсотки від рівня ВВП.

ФРН поки віддалена від нього - у поточному році на потреби оборони виділять 38,5 мільярда євро (1,24 відсотка ВВП), на наступний рік передбачають 41,5 мільярда. За бюджетним планом міністра фінансів Олафа Шольца (Olaf Scholz), видатки ФРН на оборону в 2022 році становитимуть 1,23 відсотка від ВВП.

Останнім часом у Німеччині різко критикують поганий стан озброєння Бндесверу.