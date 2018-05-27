 Меркель пообіцяла послідовну боротьбу з правим екстремізмом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2018

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Новини

Меркель пообіцяла послідовну боротьбу з правим екстремізмом

Канцлерка ФРН Анґела Меркель на заході з нагоди 25-х роковин трагедії в Золінгені наголосила, що правий екстремізм у Німеччині не подолано і люди продовжують зазнавати нападів з ксенофобських мотивів.

Анґела Меркель (крайня ліворуч) і Мевлют Чавушоглу (крайній праворуч) зустрілися з Мевлюде Генч (друга ліворуч), чиї рідні загинули у 1993 році в Золінгені

Анґела Меркель (крайня ліворуч) і Мевлют Чавушоглу (крайній праворуч) зустрілися з Мевлюде Генч (друга ліворуч), чиї рідні загинули у 1993 році в Золінгені

Під час пам'ятних заходів до 25-х роковин трагедії у Золінгені, коли праворадикали спалили будинок із жінками турецького походження, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) пообіцяла, що боротьба з правим екстремізмом у ФРН триватиме і вона буде послідовною. "Правий екстремізм у жодному разі не є минулим, - наголосила канцлерка у вівторок, 29 травня, в Дюссельдорфі, поблизу якого розташований Золінген, цитує агентство AFP. - І сьогодні в нашій країні до людей ставляться вороже і вчиняють на них напади, бо вони є шукачами притулку або біженцями, або оскільки їх такими вважають через їхній зовнішній вигляд або колір шкіри, незалежно від того, скільки часу вони живуть поряд із нами".

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В німецькій армії за останні роки було зафіксовано понад 400 випадків праворадикального екстремізму. З початку цього року було виявлено 23 випадки. (12.04.2018)

П'ять дівчат і жінок турецького походження загинули 29 травня 1993 року у Золінгені, коли праворадикали підпалили їхній будинок. Тоді ксенофобія у ФРН досягла свого піку, а політики ухвалювали сумнівні рішення. (29.05.2018)

Меркель зауважила, що межі свободи вираження поглядів у Німеччині занадто часто випробовують. Зокрема, ті, "хто сіє насильство словами, очікують, що насильство пожинатимуть". За словами Меркель, Німеччина через історію Голокосту має "особливу відповідальність" у боротьбі з расизмом і ксенофобією. "Цей злочин проти людяності і проти людства зобов'язує нас щоденно докладати зусиль для гідного співжиття", - наголосила Меркель.

Під час пам'ятних заходів у Дюссельдорфі міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу засудив прояви ненависті до турків. Чавушоглу пообіцяв Німеччині "усіляку підтримку" з боку Анкари в боротьбі з расизмом, а також в інтеграції мігрантів. "Ми повинні знайти рішення, щоб багато різних людей могли жити разом", - зазначив Чавушоглу.

Нагадаємо, п'ятеро дівчат і жінок турецького походження загинули 29 травня 1993 року у Золінгені, коли праворадикали підпалили їхній будинок. Цей випадок убивства на підґрунті ксенофобії був не єдиним у ФРН в ті часи. У 1990-их роках в Німеччині посилилися праворадикальні настрої.

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Трагедія у Золінгені: наслідки расизму і рана, яка не загоюється (29.05.2018)

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Трагедія у Золінгені: наслідки расизму і рана, яка не загоюється (29.05.2018)  

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Дві жінки і троє дівчат турецького походження загинули від підпалу їхнього будинку неонацистами у 1993 році у Золінгені на заході Німеччини. Цю трагедію у Німеччині згадують щороку, щоб вшанувати жертв і засудити расизм.

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