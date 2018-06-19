Меркель пообіцяла Йорданії фінансову допомогу

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель планує надати Йорданії, що потерпає від фінансової кризи та протестів, кредит на 100 мільйонів доларів.
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) пообіцяла надати Йорданії позику розміром 100 мільйонів доларів. Про це вона заявила у четвер, 21 червня, під час візиту до країни, яка потерпає від фінансової кризи та масових протестів.
Окрім того, ФРН надасть країні цього року 384 мільйонів євро на проекти з розвитку. Меркель відзначила, що сподівається, що ці кошти допоможуть Йорданії здійснити економічні реформи, яких від неї вимагає Міжнародний Валютний Фонд.
"Ми усвідомлюємо виклики, з якими ви стикаєтесь у сфері безпеки та розвитку громадянського суспільства", - заявила Меркель під час брифінгу із королем Йорданії Абдуллою ІІ, передає агенція AP. Уряд Йорданії вирішив істотно обмежити бюджетні видатки та запланував відчутне підвищення податкового тиску. У відповідь на це в країні відбулися масові протести, в результаті яких у відставку пішов прем'єр-міністр Хані аль-Мулькі.
Очікується, що однією з тем переговорів канцлерки ФРН з владою Йорданії стане проблема біженців. Нині Йорданія відчуває значне навантаження на соціально-економічну інфраструктуру країни через велике число біженців з сусідніх Сирії та Іраку. У країні зареєстровано 660 тисяч сирійських біженців. Після Йорданії Меркель планує відвідати Ліван, де проживають до 1,5 мільйона біженців із Сирії.