Меркель пообіцяла Йорданії фінансову допомогу

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) пообіцяла надати Йорданії позику розміром 100 мільйонів доларів. Про це вона заявила у четвер, 21 червня, під час візиту до країни, яка потерпає від фінансової кризи та масових протестів.

Окрім того, ФРН надасть країні цього року 384 мільйонів євро на проекти з розвитку. Меркель відзначила, що сподівається, що ці кошти допоможуть Йорданії здійснити економічні реформи, яких від неї вимагає Міжнародний Валютний Фонд.

"Ми усвідомлюємо виклики, з якими ви стикаєтесь у сфері безпеки та розвитку громадянського суспільства", - заявила Меркель під час брифінгу із королем Йорданії Абдуллою ІІ, передає агенція AP. Уряд Йорданії вирішив істотно обмежити бюджетні видатки та запланував відчутне підвищення податкового тиску. У відповідь на це в країні відбулися масові протести, в результаті яких у відставку пішов прем'єр-міністр Хані аль-Мулькі.

Очікується, що однією з тем переговорів канцлерки ФРН з владою Йорданії стане проблема біженців. Нині Йорданія відчуває значне навантаження на соціально-економічну інфраструктуру країни через велике число біженців з сусідніх Сирії та Іраку. У країні зареєстровано 660 тисяч сирійських біженців. Після Йорданії Меркель планує відвідати Ліван, де проживають до 1,5 мільйона біженців із Сирії.