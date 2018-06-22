Меркель пообіцяла допомогу Лівану з сирійськими біженцями

Німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) пообіцяла Лівану підтримку щодо піклування про понад мільйон сирійських біженців у цій близькосхідній країні. Під час візиту до Бейрута у п'ятницю, 22 червня, глава уряду ФРН наголосила, що перед Ліваном стоять "неймовірні завдання", а також зазначила, що для повернення втікачів від війни на батьківщину там мають бути дотримані "умови безпеки", зазначає агенція новин AFP.

"Коли до країни з 4,5-мільйонним населенням прибуває ще понад мільйон біженців, нескладно уявити, наскільки велике це завдання", - цитує канцлерку агентство dpa. Меркель, яка вдома намагається владнати суперечку в урядовій коаліції через міграційну політику, пообіцяла Лівану підтримку реформ. Також вона вважає можливими інвестиції німецьких компаній у Лівані в галузях енергетики та переробки відходів. Її ліванський колега Саад Харірі натомість виступив за щоякнайшвидше повернення біженців додому "за безпечних передумов".

Минулого року уряд ФРН надав Лівану допомогу в обсязі 380 мільйонів євро, а за переіод з 2012 року - на 1,2 мільярда євро. Зокрема, програма, яка фінансується німецьким урядом, уможлива минулого року відвідання школи для 270 тисяч дітей, у тому числі для більш ніж 100 тисяч сирійців.

Меркель, яка перебуває у турне Близьким Сходом, напередодні перебувала в Йорданії. Там вона пообіцяла надати позику розміром 100 мільйонів доларів, а також 384 мільйонів євро на проекти з розвитку. Канцлерка висловила сподівання, що ці кошти допоможуть Йорданії здійснити економічні реформи, яких від країни вимагає МВФ.

Дивитись відео 01:57 Now live 01:57 хв Поділитись Фактчек DW: Чи зріс через біженців рівень злочинності у ФРН, як заявив Трамп? (22.06.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/303bd Фактчек DW: Чи зріс через біженців рівень злочинності у ФРН, як заявив Трамп?